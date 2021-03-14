新聞評論／拚大外宣棄基本功 台蕉下架會意外嗎?

農委會主委陳吉仲11日在臉書發文，賀台灣鳳梨、芒果、火龍果可以進軍東京奧運。（取材自臉書）

從11日開始，農委會主委陳吉仲、行政院長蘇貞昌到總統蔡英文臉書接力貼出台灣 鳳梨、芒果與火龍果將進軍日本 東奧的哏圖，沒想到13日就傳出銷日的香蕉因農藥超標，遭到日超市下架，農委會上下卻狀況外。這也不令人意外，畢竟大內宣才是現下政府最關切的事，至於外銷有沒有出狀況，宣傳完了就不重要了。

這家進口台灣香蕉的日本Wismettac 10日就在官網宣布回收台灣產香蕉，原因是檢出殺菌劑百克敏0.12ppm，是標準上限0.02ppm的六倍。而這家公司早在2019年3月就曾出現在陳吉仲的臉書，當時甫上任的高雄市長韓國瑜四處出訪為農民搶訂單，給農委會帶來不小壓力，不甘示弱的陳吉仲當時特別跟立委邱議瑩等人飛到日本東京參加該公司社長與旗山果菜運銷合作社簽訂為期三年的香蕉採購合約，大蹭熱度。

大陸宣布3月起暫停台灣鳳梨進口後，蔡政府也被發現上任五年來，包括鳳梨在內的五大水果，九成以上的外銷都集中大陸，更被挖出更多大內宣的假象。包括蔡總統去年臉書貼文說鳳梨要賣到澳洲 ，真相卻是只賣了56公斤的鳳梨乾，貼心的「小英男孩」陳吉仲立刻宣布這個月一定會有生鮮鳳梨賣到澳洲，果然很快就有兩公噸台灣生鮮鳳梨要輸往澳洲。

結果又被發現，原來農政單位祭出高額運費補貼，銷往澳洲，運費比鳳梨本身還貴，根本只是賠錢外銷。對此陳吉仲也有一套說詞，認為重點是先建立通路，才由農委會提供相關獎勵機制，一旦對澳洲通路建立起來，澳洲人民喜歡台灣鳳梨，運銷、貿易等獎勵措施會隨之調整。

但問題是澳洲本身就種了很多鳳梨，且一年四季都盛產，千里迢迢運到當地的台灣鳳梨競爭力何在？而且才剛宣傳完，又傳出這批鳳梨包裝規格不符卡關，要到22日才有機會銷到澳洲。

更重要的是，水果的國際貿易是要做很多苦工，從品種、規格、冷鏈，尤其牽涉「檢疫有害生物」及「農藥殘留容許量」問題，國際標準往往很嚴格，過去台灣因為習慣大陸讓利，對於檢疫與藥殘往往睜一隻眼閉一隻眼。但除了大陸，各國對於檢疫與藥殘都沒在客氣的，眼下日本就是最好的案例。但農委會從來不投注心力長遠規畫，解決檢疫及藥殘問題，要不太過仰賴單一市場，要不就是撒錢補助，從來不做基本功。

就像蔡政府現在敲鑼打鼓台灣水果進軍日本東奧，但仔細看，其實就是這些台灣水果符合東奧農產品供應水準，簡單來說，就是取得進場資格，但是否真有訂單，還不一定。不過這些不是重點，只要能拿來大內宣就好，反正台灣人那麼健忘，到時有沒有真的進軍東奧，也不會有人記得了。