台AZ疫苗估下周開打 不排除蔡英文帶頭接種增加醫護信心

衛福部長陳時中（右二）13日出席台北國際中醫藥學術論壇活動，肯定中醫師對防範新冠肺炎的努力。（記者潘俊宏／攝影）

台灣 透過COVAX平台取得的首波AZ疫苗 20萬劑何時到位？指揮中心發言人莊人祥昨天表示，經持續和COVAX聯繫，已著手尋找運送單位。至於已抵台的11.7萬劑AZ疫苗開打時間，初估再等七天即可開打，指揮中心已調查醫護接種意願，預計3月15日完成，若接種意願過低，不排除蔡英文總統帶頭接種拚信心。

首批抵台AZ疫苗需經過七大項檢驗，目前六項檢驗已完成，無菌試驗進行中，指揮中心預估，無菌試驗本月17日完成，再加上標籤作業及運送至各地時間，檢驗封緘後至少需三至四天以上才可能開打。換句話說，自今天算起，該批疫苗再七天可望開打。

AZ疫苗開打在即，但指揮中心1月底初步調查，醫護人員接種AZ疫苗意願僅三至四成。指揮中心指揮官陳時中 昨天指出，醫護人員為第一優先接種對象，已針對全台醫療院所共33萬名醫護人員，全面了解其接種意願，結果將於3月15日出爐，不排除由蔡英文總統帶頭接種，增加醫護人員信心。

另外，國際奧委會近日公布，將提供選手陸製疫苗，台灣選手是否可能會接種陸製疫苗？陳時中說，已經安排選手在台灣接種疫苗，「會打好才出去」，否認使用陸製疫苗可能性。

陳時中昨在高雄參加中華民國護理師護士公會全聯會代表大會說，防疫工作接續最重要的是施打疫苗，不同廠牌疫苗進來後，希望醫護人員根據專業知識和文獻向親朋好友提供建議，他強調「我們能倚靠的只有科學，就相信科學，讓疫苗來終結疫情。」

台北市長柯文哲說台灣防疫表現好「是運氣好」，陳時中昨天被問到時回應，「能做到這麼成功，一定有一些運氣，但最重要的還是全民防疫。」他致詞指出，近來對疫苗有些不良事件，影響大家信心，但就像他先前講的，平常時生老病死就在，打疫苗後，生老病死仍然在，每個突發狀況和不良反應，都應用科學分析。

另外，COVAX近日核准嬌生疫苗的緊急使用授權，預計採購5億劑，台灣是否爭取採用嬌生疫苗也引發關注。莊人祥指出，只要有新的疫苗獲世界衛生組織緊急使用授權，COVAX將詢問是否要選擇該疫苗，屆時指揮中心將由專家會議作出決定，但目前尚未收到來函詢問。