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法泰勒斯集團阻擋 拉艦2.6億美元佣金返台生變

記者蕭白雪、張宏業╱台北14日電
台灣當年向法國採購的六艘拉法葉艦，瑞士聯邦法院判決將軍火商汪傳浦帳戶的佣金要還給台灣，但法方因仲裁官司已還台灣上百億台幣，要求汪家佣金應還法國。（本報資料照片）
台灣當年向法國採購的六艘拉法葉艦，瑞士聯邦法院判決將軍火商汪傳浦帳戶的佣金要還給台灣，但法方因仲裁官司已還台灣上百億台幣，要求汪家佣金應還法國。（本報資料照片）

瑞士聯邦法院今年2月4日公布，將拉法葉案佣金在汪傳浦家族帳戶中的2.6億美元返還台灣，雖然只占台方請求的三分之一，但資金至今尚未回台；據透露，主要卡在當初支付汪家佣金的法國泰勒斯集團，已向瑞士要求將汪家帳戶中的佣金返還該集團，瑞士法院還在審酌，讓這筆佣金回台日期充滿變數。

拉法葉案特調小組自2001年向瑞士提出司法互助要求，凍結軍火商汪傳浦家族在瑞士的帳戶，並以帳戶中資金為拉法葉案與幻象2000的不法佣金，要求將帳戶中9億多美元返還台灣。

另一方面，由於當初台灣軍艦採購案，訂有排佣條款，國防部授權海軍在同年向國際商會仲裁法庭聲請仲裁，以賣給台灣拉法葉艦的法國泰勒斯集團（原名湯姆笙集團）支付中間代理商佣金，違反與台灣合約規定，應支付台灣違約金。

歷經近九年的努力，國際商會仲裁法庭在2010年5月判決台灣勝訴，泰勒斯集團因違約應給付台灣約8.8億美元。

如今，台方向瑞士提出的司法互助又告捷，瑞士判決將汪傳浦家族帳戶中，經台灣法院認定屬於拉法葉案佣金的2.6億美元還給台灣；至於另外7億多美元，台方雖認為有關幻象2000戰機的佣金，但因台灣法院並未就此部分作出判決並宣告沒收，瑞士在2月初決定，稱汪家帳戶中除拉法葉艦佣金外其他資金無法認定是貪汙所得，將予以解凍，形同汪家可領回。

不過，法國泰勒斯集團早在國際仲裁結果出爐後，隨即將上百億台幣的佣金匯還給台灣，因此主張汪傳浦家族在瑞士帳戶中的佣金，應該還給該集團，而非讓台灣就同筆佣金收兩次，並已向瑞士的司法機關聲請返還，主張汪家帳戶中的佣金應還給法國的泰勒斯集團，而非台灣。

當初台灣因仲裁案自法方拿回8.8億美元，法國便有意在汪傳浦瑞士遭凍結帳戶中取回部分佣金；法國總理府當時表示，願協助台灣取回全數或部分佣金，但法方希望可從中取回一部分。

特調小組檢察官則持不同意見，認為台灣軍方與法方間的仲裁爭議，與由台灣政府向瑞士提出司法互助，就牽涉洗錢的不法犯罪所得請求返還，是兩件不同的案子；且當初是台灣先向瑞士聲請將汪傳浦家族帳戶資金還給台灣，與法方無關。

由於台方與法方對此仍有歧見，這筆資金何時能歸還台灣，目前仍難預料。

台灣 國防部

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