拉艦佣金案扯上法前總統 28年了…尹清楓案疑雲仍未解

拉法葉採購弊案佣金歸屬，仍在國際司法間擺盪不定，尹清楓之死疑雲也未解。（中央社資料照片）

1993年12月9日，海軍前武獲室執行長尹清楓上校因一通神祕電話，前往內湖來來豆漿店後即失去蹤影，隔天浮屍蘇澳外海，「上校之死」揭開拉法葉採購弊案序幕，28年來拉法葉佣金歸屬問題，仍在國際司法間擺盪不定，尹案疑雲也未解。

1991年8月，台灣 海軍與法國泰勒斯公司（原湯姆笙公司）簽約採購拉法葉艦，六艘總價146億餘法郎。當時契約中明訂排佣條款：「不得有委聘佣金代理人、支付佣金、抽成、仲介買賣或事後給付佣金之行為」。

尹清楓之死引發社會高度關注，檢方調查發現，全案涉及複雜武器採購案，海軍前武獲室整後組長郭力恆，在軍購案中曾收取已故軍火商汪傳浦1000萬台幣酬庸，遭判無期徒刑；汪傳浦後來也被查出曾與法商泰勒斯簽約，若能成功讓台灣購買拉法葉艦，可獲得價款15%佣金。

拉法葉艦弊案不只在台灣喧騰一時，在法國、大陸也都傳出政治人物收佣金，法國媒體曾報導法國法院追查跟拉法葉艦佣金有關的「清流案」，曾查獲佣金名單，名單成員包括法國前總統沙克吉 ，但法國政府早已宣示，佣金名單永不公布。

此外，大陸方面也傳出由白手套「劉莉莉」打通中共 高官，法方得以順利賣先進船艦給台灣。

台灣檢方在2000年成立特調小組進行調查， 2001年7月，台北地檢署依貪汙罪，起訴包括當初赴法談判的海軍潛艦管室主任雷學明等「六人小組」，但後來法院判決雷學明等人均無罪確定。

當初在法院飽受折磨的多名軍官，仍協助軍方蒐集資料與法方打仲裁官司；當初雙方訂約時，台方特別堅持要列入「排佣條款」，最後也是靠這項規定，成功在國際仲裁法庭上取得勝訴；軍方當時指出，仲裁的結果證實，海軍當年確實不知道法國和汪傳浦這條「祕密聯絡管道」。