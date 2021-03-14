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年改後遺症浮現 年輕人不再死守鐵飯碗 公務員人力老化

台灣新聞組╱台北14日電
根據銓敘部統計，近年來每年均有上千名公務人員離職，且以年輕人居多，圖為考試院大門。（本報資料照片）
根據銓敘部統計，近年來每年均有上千名公務人員離職，且以年輕人居多，圖為考試院大門。（本報資料照片）

公務員呈現「老少不均」情形，民進黨立委何志偉指出，近五年每年有上千名公務員離職，35歲以下公務員在中央僅二成、在地方約三成。苗栗縣府人事處長陳坤榮說，公務員年齡偏高確實受到年改影響，這是全國性問題；中央已表明年改條例實施五年將滾動調整，否則將造成公務機關老化趨勢，並影響新進人員升遷，這是環環相扣的問題。

根據考選統計年報，公務員離職人數正成長，以31歲至40歲、任職二年內辭職人數最多，年輕人不再死守「鐵飯碗」。立法院預算中心報告連兩年示警，越年輕、高學歷者辭職率越高，恐不利人力素質。

何志偉表示，根據銓敘部統計，近年來每年均有上千名公務人員離職，且以年輕人居多，以2019年為例，中央機關18至24歲公務人員僅2%，25至29歲者約7%，30至34歲占10%；整體來說，中央機關35歲以下公務員約兩成、地方機關約三成一；換言之，35歲以上的公務員占逾七成，老化趨勢值得關注。

銓敘部次長朱楠賢說，公務人力確有老化現象，公務員退休年齡呈增長趨勢，在職平均年齡也提高，但狀況不劇烈。至於公務員隨年紀越大，服務年資越長，較不容易異動，年輕者年資短，轉職比較容易。

台北大學公共行政暨政策學系教授呂育誠表示，「為民服務」的機關辭職比例都較滿，例如戶政、地政和衛生所等會接觸民眾的機關，工作量大，辭職加上退休，人力就可能出現缺口或斷層。短期來說，公務人力老化和離職率高，工作經驗傳承會遇到困難，很多業務無法持續推動、交接；長期來說，政府人力失衡，效力不好，長久將有惡性循環。

文化大學廣告系主任鈕則勳指出，數位時代的數位落差嚴重，年輕人數位知識一定比長輩高，建議長官要充分授權，建立年輕人成就感；除了年改影響很多年輕人不想當公務員，且相較日本、南韓、新加坡等鄰近國家，台灣公務員待遇低很多，恐怕也是留不住年輕人才的主因。

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