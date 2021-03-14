美濃大缺水 民眾被迫溪流洗澡、蕉園如廁

高雄市旗山區手巾寮地區開鑿14口深水井，主要供應旗山與北高雄的居民使用，美濃區南隆居民質疑這些深水井導致美濃區的地下水源枯竭。（記者徐白櫻／攝影）

旱象未解，高雄市旗山區手巾寮開鑿14口深水井，自來水公司每天抽水10萬噸供應北高雄地區居民用水；不過美濃南隆地區上千戶居民近日發現水井枯竭，無水可用，有人被迫到溪流洗澡，或是在蚊蚋叢生的香蕉園如廁，質疑因旗山大量抽地下水導致緊鄰的美濃井水枯竭，居民痛斥身為六都市民，卻還得到河中洗澡、洗衣，生活品質嚴重受影響。

自來水公司、高市府水利局昨與居民開會，決定在美濃開鑿新井，且「專井專用」。水利局表示，旗山的深水井會逐步減抽，改用伏流水與再生水，減輕美濃民眾「旗山抽水，造成美濃無水」的疑慮。

美濃吉洋、吉和、吉東、清水等四里、上千戶居民未裝設自來水管線，平日靠地下淺水井供水，近日水井抽不出水，靠臨時管線接水應急。吉洋里長曾順昌、吉和里長黃文梅等說，水公司在旗山開鑿14口深水井供應外地用水，水井愈挖愈深，水源漸枯竭，近日還因缺水得到水圳洗澡、到香蕉園上大號，「對美濃居民太不公平」。

水公司昨決議在吉東開鑿深水井，只供應吉洋等地居民。水公司七區管理處長武經文說，預計下半年辦理深水井延管工程，明年初可接水。

對於用水拉警報，高市副市長林欽榮說，除了啟動鳳山再生水廠每天供應4萬5000噸水給臨海工業區，北高雄的岡橋再生水廠已發包，預計2025年再生水可達日供應量14.5萬噸。

不過高市水利局長蔡長展表示，工業用再生水的水質，可依不同工廠需求調整，但再生水目前仍未達飲用水標準，是需要克服的難題。

實際上，因為中南部水情吃緊，教育部 本月初也發函各縣市、大專校院及部屬機構，一旦水情燈號亮燈，就必須調整用水方式，學校體育課游泳 教學將首當其衝。根據水利署最新資訊，新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣北部、嘉義縣市、台南市水情已亮起橙色燈號，游泳池等非急需用水需減量供水20%，估有近50所大專校院受影響。