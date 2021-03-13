新聞評論／缺水加缺電 蔡政府的超前部署呢？

全台大缺水，圖為台南曾文水庫的情況。（本報資料照片）

蔡政府最近連遇施政危機，從中油第三天然氣 接收站傷害大潭藻礁 生態，到缺水成為上半年台灣產業界最大挑戰，民間不滿與擔憂的聲浪越來越大。蔡政府仍以一貫的傲慢態度因應，先是自誇政策周全且超前部署，繼則發動鋪天蓋地的哏圖和網軍攻勢，一為自己辯解，二則打擊抹黑持不同意見的人士，三則將過錯推給前朝或其他因素。總之，就是不自我檢討，也無意調整政策方向。

台灣正面臨70年來最嚴重乾旱。半年來，全台四分之一農田因缺水陸續休耕停灌；近期水情愈發吃緊，桃竹苗地區開始實施減壓供水。如此一來，新竹科學園區的工業用水也大受影響，許多廠商已經開始出動水車自己載水回來用。經濟部長王美花日前要求廠商掘井抗旱，除被譏違反常識及違反環評法規；科技部也打臉說，工業區內不能鑿井。

乾旱現象已超過十個月，受影響的部門從農業擴散到工業領域，如今也開始衝擊到民生用水。面對這麼嚴重的問題，經濟部卻只能拿出「鑿井」這種石器時代的對策，讓人無言以對。去年為了防疫，行政院許多跨部會會報如治安、食安會報均告停開，乾旱問題也一起被忽略。直到去年10月，旱象問題已經十分嚴峻，中央才成立旱災中央災害應變中心。結果，什麼問題也沒解決，拖到今天更積重難返。最近，情況最嚴重的台中和苗栗兩地，已開始準備「供五停二」的演練。把問題拖到這種地步，就是自詡「超前部署」政府的表現嗎？

供水出了問題，供電同樣也有麻煩。藻礁公投 捲起的「粉紅風暴」，也是戳破蔡政府「超前部署」牛皮的顯著事件。上台前，蔡英文和許多民進黨人士炒作藻礁議題累積政治能量，許下「藻礁永存」的承諾，擄獲環保與地方人士的心。但執政之後，「藻礁永存」的承諾變質成「執政永存」，為了幫蘇貞昌競選新北市長造勢，蔡總統拿「深澳換三接」，直接讓藻礁「可割可棄」。如果蔡政府對藻礁不是一路敷衍，怎麼會激出60多萬人站出來連署？

造成藻礁危機的深層因素，是蔡政府不當的能源政策。在短短八年多，要達到「天然氣五成、綠能二成」的目標，原有極大的難度；歷經五年推動，所有進程都嚴重落後。也因此，蔡政府只能孤注一擲，把所有希望押在天然氣上，三接不僅一定要蓋，而且還要速蓋。在這種賭徒心態下，蔡政府又怎麼會有心和環團溝通？而一旦護藻礁公投過關，未來缺電的危機也必然跟著浮現，這是蔡政府不能不面對的。

王美花已經警告，三接若不蓋，將造成北部地區缺電，屆時必須增加燃煤發電才行。這樣的恐嚇，民眾其實聽多了。但人們更大的疑惑是：蔡總統為何不能調整能源政策的比重與期程，以保持穩定供電？她可以棄「藻礁永存」與「不會缺電」的承諾於不顧，調整自己的錯誤政策，有那麼難嗎？

面對缺水缺電的困境，我們不是沒有選擇，但政府刻意誤導問題，會蹉跎我們選擇的餘裕和機會。蔡政府說，三接若改至其他地方興建將緩不濟急；事實上，是它自己扼殺了核能的選項？撇開核四不談，現有核電廠延役數年，即可挽救千年藻礁；如果8月護藻礁公投過關，蔡政府能置之不理嗎？否則，一個連公投都不顧的政府，將變成什麼？

從缺水到可能缺電，是一個失能政府的表徵。在不斷吹噓超前部署、完整規畫、充分溝通後，政府連最基本的水電供應都危機四伏，真可悲！