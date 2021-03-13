缺水、缺電、缺氧…台灣爆「三缺」 危機環環相扣

台灣空汙拉警報，台北市街頭更是一片白茫茫，台北101大樓頂端完全被遮蔽。（記者余承翰／攝影）

即日起到下周四，台灣 西部將進入長達一周的空品黑暗期，環保署示警，昨晚起台灣西半部無風、濕度高，加上擴散條件不良，汙染物「只進不出」；時值3月天，老天不下雨、藻礁 要公投 ，現又空汙拉警報，台灣彷彿陷入缺水、缺電、缺氧的「三缺危機」，這不只是政治議題，更是全民要共同承擔的民生問題。

正值春耕之際，本應是播種的時節，台灣卻是水情吃緊，不僅全台農地停灌面積創下歷史新高，科學園區、半導體產業也受到影響；隨後又因藻礁公投連署通過門檻，經濟部長王美花開始大談缺電危機。

台灣近期水情吃緊，面對竹科廠商擔憂缺水，各公司開始都自請水車載水。 （記者陳正興／攝影）

台灣降水量充沛，但留不住水，缺水的時候才向媽祖祈雨，幾乎是窮盡洪荒之力要再擠出水滴，就像坐在金山上的乞丐，讓鴻海創辦人郭台銘不禁感嘆，台灣最近遇到水、電的問題，「現在擘劃治國藍圖的李國鼎、孫運璿在哪裡？」

台灣正面臨超過半世紀以來最嚴峻的水情挑戰，在降雨稀少的情況下，旱象始終未解，這樣子的氣候，也連帶著影響空氣品質；原本應該冬天空汙嚴重，現在連春天也紅害頻繁，「缺水、缺電、缺氧」的危機，不僅是企業噩夢，也是全民的健康危機。

每一個看似獨立的危機，其實都是環環相扣，政府不能見樹不見林，更怕頭痛卻醫腳。

台灣人關心空汙、法令制定嚴格，實際執行卻力有未逮，以上個月為例，兩波西半部嚴重空汙，僅有八件工廠違規排放裁罰，其中僅一件為露天燃燒；這些違規案件平時可見，只是因為天氣無風而顯現，但問題是，該解決的究竟是天氣無風，還是本土汙染太多？

環保署警告，12日晚起台灣西半部「紅害」嚴重，台灣西部將進入長達一周的空品黑暗期；環保署強調，「這波空品不佳比2月下旬的那一波更嚴重，且都是本土汙染物所致」，將派員進駐中部、南部，就近協調縣市政府及國營事業督導應變。

氣候變遷不可測，天氣狀況也無法控制，但操之在己的重大汙染源減降控制，或者前幾大高汙染、高耗能產業減排，是否真的能夠實際減降，尤其是國營企業和前百大汙染源，這些「自產」的汙染，到底真正減少了多少？企業的高獲利，是否也應該負起社會責任，減排是否能真正讓人民有感，才是更重要的事。

缺水、缺電、缺氧，是台灣當前的重大危機。儘管蔡英文總統祈求天降甘霖、行政院長蘇貞昌出面掛保證，但民眾仍是望天興嘆，一切似乎只能看老天爺臉色？