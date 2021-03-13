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法男到台58天確診 醫師：有本土感染可能性

 記者陳婕翎、陳碧珠／台北13日電
台灣12日新增6例境外移入確定病例，其中案982於來台58天後確診，醫師認為，不能排除在台感染的可能性。圖為桃機入境旅客正接受檢疫。（記者鄭超文／攝影）
台灣12日新增6例境外移入確定病例，其中案982於來台58天後確診，醫師認為，不能排除在台感染的可能性。圖為桃機入境旅客正接受檢疫。（記者鄭超文／攝影）

台灣昨天新增六例新冠肺炎境外移入個案，其中案982（法國籍50多歲男性）來台已58天，在檢疫出關後的第38天才確診，引發外界關注，這是新冠肺炎疫情發生以來，抵台至確診時間第三久的案例，感染科醫師警告，該境外移入個案Ct值偏高，仍有本土感染的可能性。

台灣入境至發現確診最久的個案為去年8月的離岸風電產業的比利時籍工程師，在台長達90天後確診，去年5月入境，8月為返國自費採檢，才發現呈弱陽性；其次為入境兩個月後確診的印度籍船員，完成14天居家檢疫至登船前，在飯店生活21天。

案982於今年1月12日來台工作，持搭機前三日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，期滿後至其他住所自主健康管理至2月3日，因返國需要，3月10日至醫院自費採檢確診，第一次Ct值32，次日再驗Ct值34，血清抗體IgM及IgG皆為陽性。

指揮中心發言人莊人祥說，個案雙抗體陽性，推估感染時間已超過六、七周，有無傳染力仍待釐清，疫調顯示，個案在台從事資訊系統建置，已掌握接觸者三人列居家隔離，疫調人員正調查個案在台期間活動史及接觸史。

案982在台灣社區活動長達58天，恐成防疫破口，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳認為，此案Ct值高，應是入境前感染，目前處於時陰時陽階段，檢驗到病毒屍體，據國外資料顯示，新冠肺炎患者常見檢驗陰性復陽事件，類似案例基本上都已沒有傳染力。

台大兒童醫院院長、感染科權威黃立民提醒，以入境58天境外移入個案而言，第一次採檢的Ct值32偏高，確實需要額外注意他在台感染的可能性，加強接觸者匡列、採檢。日前指揮中心決議，海外感染者Ct值34，才不具感染力，可解隔離。

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