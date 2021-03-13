致血栓？11國緩打AZ疫苗 陳時中：台仍按表接種

打AZ疫苗疑似出現血栓，全球11國暫停接種，衛福部長陳時中表示，無證據顯示相關性，若有必要首長先打，也不排除這個可能。（本報資料照片）

歐洲已有30人在接種AZ疫苗 後出現血栓，截至昨天為止，丹麥、挪威、冰島和保加利亞等11個歐洲國家，以及亞洲泰國宣布暫停施打AZ疫苗，或暫時停打某些批次的AZ疫苗；而台灣 最快在下周讓醫護人員施打AZ疫苗，種種負面訊息，引發疑慮，指揮中心指揮官陳時中 昨表示，沒有直接證據顯示兩者之間關聯性，台灣仍維持既有施打政策。

陳時中表示，疫苗的不良反應，一定要與背景值做比較，才能夠凸顯真的對人體有影響；指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，歐洲施打AZ疫苗後的血栓風險，並未高於一般大眾血栓機率，且黃種人發生血栓機率遠低於白種人，對亞洲國家影響不明顯，將持續觀察，勿立即將不良事件與疫苗畫上等號。

來源：聯合影音網

林口長庚兒童感染科醫師黃玉成初步研判，應該是接種時序與血栓發生時機恰巧，「活性減毒疫苗」是直接將病毒打入人體，但AZ疫苗屬於「病毒載體疫苗」，打至人體的是新冠病毒DNA片段，就致病機轉而言，可能性較低。

台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民則建議，血栓應納入疫苗不良項目，政府應該公開透明，講清楚每支疫苗的好處、壞處。

指揮中心上周公布AZ疫苗的10種相關副作用，包含接種部位腫脹、接種部位疼痛、疲倦、肌肉痛、關節痛、身體不適、體溫上升、發燒、畏寒、惡心等，並不包括血栓。

歐洲藥品局（EMA）12日表示，應加註嚴重過敏為AZ疫苗的可能副作用。

台灣向阿斯特捷利康公司（AZ）採購的1000萬劑新冠肺炎疫苗，日前到貨11.7萬劑，還在食藥署封緘檢驗中。

陳時中表示，應會在3月17日把無菌的實驗完成，並於3月18日、19日進行相關的封緘檢驗、貼標章等，完成餘下的行政程序，就能夠配送施打。

此外，據中廣報導，國際奧委會已表示，將提供參加東京奧運選手施打大陸製疫苗，陳時中則強調，未來陸製疫苗只要有更多科學證據、安全性跟有效性，台方當然不排除使用，不過針對參加東奧選手，政府已經安排使用台灣到貨的第一批疫苗。

指揮中心發言人莊人祥說，疫苗要打兩劑，選手一定是在原國家就先接種了，不可能到日本才接種，台灣有規畫提供疫苗給奧運選手接種。