怕副作用 台灣醫護僅4成願打AZ疫苗

AZ疫苗。（Getty Images）

抵台的首批AZ疫苗 最快17日完成檢驗封緘，眼見台灣 開打在即，部分歐洲國家發現民眾接種AZ疫苗後出現血栓個案，緊急宣布緩打，泰國昨也宣布跟進；中央流行疫情指揮中心調查發現，大多醫護人員樂於接種新冠肺炎 疫苗，但僅有三到四成願意打AZ廠牌，發言人莊人祥指出，AZ疫苗開打後，若發現接種意願過低，相信行政院院長蘇貞昌、指揮官陳時中將帶頭打，鼓勵接種。

AZ疫苗保護力屢遭質疑，副作用也令人擔憂。台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，工會近期私下調查會員接種意願，發現工會成員接種AZ疫苗的意願極低，原因在於護理師們不清楚該疫苗，導致害怕接種之後會出現副作用。

北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰指出，院內醫護接種AZ疫苗的意願確實不高，與指揮中心調查結果差不多，之所以出現此現象，原因在於與輝瑞、莫德納等疫苗相較，AZ疫苗保護力相對差一點，加上副作用疑慮。

台大醫院院長吳明賢表示，台大調查院內8000多名醫事人員接種意願，約有七成願意接種新冠肺炎疫苗，至於對各品牌的接種意願，則尚未出爐；他能理解有些醫護對AZ疫苗有所疑慮，不過能夠上市的疫苗，都已通過嚴謹的科學檢驗，他自己不會擔心，如果AZ疫苗在台開打，一定會打，且帶頭打。