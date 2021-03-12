接種AZ疫苗後血栓 台疫情指揮中心：黃種人發生機會低

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，12日在指揮中心臨時記者會中表示，歐盟已公布丹麥是預防性停打，無直接證實AZ疫苗引起血栓，接種AZ疫苗仍是利大於弊。(圖：指揮中心提供)

因丹麥發生接種AZ疫苗 後血栓不良事件，目前全球約十國停打，對此，台灣決定維持接種政策，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，即使沒有接種苗，歐洲地區一周也會三至六人發生血栓，黃種人發生血栓機會遠低白種人，對亞洲國家影響不明顯，將持續觀察，勿立即將不良事件與疫苗畫上等號。

羅一鈞今在指揮中心臨時記者會中表示，歐盟 已公布丹麥是預防性停打，無直接證實AZ疫苗引起血栓，接種AZ疫苗仍是利大於弊，但會進行個案調查，目前為止，歐洲500萬人接種AZ疫苗，其中30例發生血栓，機率沒有高於一般大眾發生血栓機率，也就是低於背景值。

羅一鈞今上午也在個人臉書上分享，血栓事件(Thromboembolic events)在不良反應監測上，主要大宗的診斷指的就是深部靜脈栓塞(deep vein thrombosis, 簡稱DVT)和肺栓塞(pulmonary embolism, 簡稱PE)，雖然不是疫苗已知的副作用，但都常規列在監測項目。

據英國 公布最新統計，目前已接種970萬AZ疫苗中有19件DVT和14件PE；歐盟接種了500萬劑中有12件PE和3件DVT，不管DVT和PE在西方國家原本就是較亞洲常見疾病，在西方國家醫院天天會看見類似患者。羅一鈞表示，為醫學上著名的黃種人體質和西方人體質明顯差異之一。

據無接種疫苗的血栓發生率背景值對照，英國和歐洲是千分之1至2，韓國是萬分之1.38，台灣是萬分之1.59，香港是萬分之1.99，所以由歐盟和英國打疫苗通報血栓事件數來看，不管是英國970萬分之33件(百萬分之3)，或是歐盟500萬分之30件(百萬分之6)，皆遠低於背景值。

羅一鈞說，黃種人血栓機會低，以已接種52.6萬劑AZ疫苗的韓國為例，目前無嚴重不良事件，反是日本接種BNT疫苗18萬劑中出現37例立即性過敏反應，絕大部分是有藥物或食物過敏史/過敏性疾病的女性，日本今為此舉行專家小組會議，更值得關注。

羅一鈞說，感染新冠肺炎可能發生血栓問題，透過打疫苗可降低血栓風險，同時持續觀察科學上的分析與新證據，釐清該疫苗是否導致血栓事件發生。本周一奧地利有一例血栓事件，但是歐洲藥品局調查結果，並沒有發現兩者關聯性，「我相信科學證據會說話。」