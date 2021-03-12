我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美25.1%成人已接種疫苗 紐約州破172萬確診

舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

接種AZ疫苗後血栓 台疫情指揮中心：黃種人發生機會低

記者陳婕翎、陳碧珠／台北12日電 
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，12日在指揮中心臨時記者會中表示，歐盟已公布丹麥是預防性停打，無直接證實AZ疫苗引起血栓，接種AZ疫苗仍是利大於弊。(圖：指揮中心提供)
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，12日在指揮中心臨時記者會中表示，歐盟已公布丹麥是預防性停打，無直接證實AZ疫苗引起血栓，接種AZ疫苗仍是利大於弊。(圖：指揮中心提供)

因丹麥發生接種AZ疫苗後血栓不良事件，目前全球約十國停打，對此，台灣決定維持接種政策，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，即使沒有接種苗，歐洲地區一周也會三至六人發生血栓，黃種人發生血栓機會遠低白種人，對亞洲國家影響不明顯，將持續觀察，勿立即將不良事件與疫苗畫上等號。

羅一鈞今在指揮中心臨時記者會中表示，歐盟已公布丹麥是預防性停打，無直接證實AZ疫苗引起血栓，接種AZ疫苗仍是利大於弊，但會進行個案調查，目前為止，歐洲500萬人接種AZ疫苗，其中30例發生血栓，機率沒有高於一般大眾發生血栓機率，也就是低於背景值。

羅一鈞今上午也在個人臉書上分享，血栓事件(Thromboembolic events)在不良反應監測上，主要大宗的診斷指的就是深部靜脈栓塞(deep vein thrombosis, 簡稱DVT)和肺栓塞(pulmonary embolism, 簡稱PE)，雖然不是疫苗已知的副作用，但都常規列在監測項目。

英國公布最新統計，目前已接種970萬AZ疫苗中有19件DVT和14件PE；歐盟接種了500萬劑中有12件PE和3件DVT，不管DVT和PE在西方國家原本就是較亞洲常見疾病，在西方國家醫院天天會看見類似患者。羅一鈞表示，為醫學上著名的黃種人體質和西方人體質明顯差異之一。

據無接種疫苗的血栓發生率背景值對照，英國和歐洲是千分之1至2，韓國是萬分之1.38，台灣是萬分之1.59，香港是萬分之1.99，所以由歐盟和英國打疫苗通報血栓事件數來看，不管是英國970萬分之33件(百萬分之3)，或是歐盟500萬分之30件(百萬分之6)，皆遠低於背景值。

羅一鈞說，黃種人血栓機會低，以已接種52.6萬劑AZ疫苗的韓國為例，目前無嚴重不良事件，反是日本接種BNT疫苗18萬劑中出現37例立即性過敏反應，絕大部分是有藥物或食物過敏史/過敏性疾病的女性，日本今為此舉行專家小組會議，更值得關注。

羅一鈞說，感染新冠肺炎可能發生血栓問題，透過打疫苗可降低血栓風險，同時持續觀察科學上的分析與新證據，釐清該疫苗是否導致血栓事件發生。本周一奧地利有一例血栓事件，但是歐洲藥品局調查結果，並沒有發現兩者關聯性，「我相信科學證據會說話。」

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞 、發言人莊人祥、台北榮民總醫院醫務企...
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞 、發言人莊人祥、台北榮民總醫院醫務企管部主任李偉強。(記者陳碧珠／攝影)

疫苗 歐盟 英國

上一則

台灣鳳梨要來了 澳洲農民反彈：自己有，為何要進口台灣的？

下一則

黑白集／雙標偽善全都露 難以超越的經典緋聞

延伸閱讀

Novavax疫苗數據確認 100%能預防重症

Novavax疫苗數據確認 100%能預防重症
泰國跟進暫停施打AZ疫苗 總理原定今接種「急喊卡」

泰國跟進暫停施打AZ疫苗 總理原定今接種「急喊卡」
「我們打了」 前總統們合拍廣告籲接種 獨缺川普夫婦

「我們打了」 前總統們合拍廣告籲接種 獨缺川普夫婦
國際奧委會拍板：東奧、北京冬奧參賽者都打中國疫苗

國際奧委會拍板：東奧、北京冬奧參賽者都打中國疫苗

熱門新聞

立委王定宇之前在臉書上傳為老婆李淑吟過生日的照片。(取材自臉書)

王定宇當年娶懷孕工讀生 結婚沒宴客理由曝光了…

2021-03-10 02:30
農業金庫5日和世界台灣商會聯合總會共同舉辦「把台灣鳳梨推向國際市場」記者會，盼透過「農金安心ＧＯ」農漁產品產銷媒合服務平台，協助將鳳梨等產品銷售到全球。記者余承翰／攝影

不怕運費貴 台灣2噸鳳梨銷澳洲

2021-03-05 14:10
食藥署3日公布首批AZ疫苗開箱畫面。(中央社)

台擬比照美 打完疫苗領證明小卡 供出入境使用

2021-03-04 20:04
福原愛(右)與江宏傑先前頻在媒體前秀恩愛。(本報資料照片)

台日乒乓愛侶婚變 福原愛疑外遇 江宏傑被控怪物家族

2021-03-04 15:50
中共福建省惠安軍用機場距台190公里。圖為擴建前（右）與擴建中（左）。圖／取自3月7日GOOGLE EARTH圖資

中共擴建距台最近兩軍機場 台調整防空編組因應

2021-03-07 12:53
江宏傑(右)離開會場。記者李政龍／攝影

江宏傑現身台北大直 媒體搶拍爆衝突

2021-03-08 19:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯
39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告
這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿
紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫
拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」