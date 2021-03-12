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勞保年改一拖再拖 藍綠立委同聲批勞動部

記者葉冠妤／台北12日電
勞動部長許銘春11日在立法院針對勞保年金改革時程，一再聲稱目前持續蒐集各界意見，沒有時間表，連執政黨立委都批評，說法與去年相同。（記者林俊良／攝影）
勞動部長許銘春11日在立法院針對勞保年金改革時程，一再聲稱目前持續蒐集各界意見，沒有時間表，連執政黨立委都批評，說法與去年相同。（記者林俊良／攝影）

勞保基金連續四年失衡，基金餘額預估2026年用罄，甚至不排除虧空年限可能再提前，立委昨針對勞保年改方案何時出爐提出質詢，勞動部長許銘春昨說，沒有具體時程表，正持續蒐集各界意見、跟工會團體溝通，連民進黨立委楊曜都質疑，許銘春從去年就用同一套說詞，「看不到勞動部負責決心」；涉及千萬勞工的議題，卻連改革方向、時程都沒有，只聽到部長一直講在「想辦法」。

勞保基金去年收支逆差達台幣486.93億，行政院以預算撥補200億元，今年撥補220億元；許銘春表示，會向行政院爭取明年撥補高於220億元。

許銘春昨到立法院衛環委員會進行勞動部業務報告。國民黨立委徐志榮質詢時說「爭取挹注，並非長久辦法。」他質疑，若沒提出勞保年改方案，光靠政府撥補挹注，能撥到1000億、2000億嗎？屆時恐影響國家財政。

徐志榮批勞動部採「拖」字訣，他懷疑是怕勞保年改方案一提出來，會影響到接下來的選舉，刻意暫緩處理，但一直拖下去不是辦法。

民進黨立委楊曜也說，政府撥補是最簡單、最快的方法，任何一個人當部長，都能用撥補處理問題，但不能一直拿來委員會搪塞，「現階段不撥補不行，可是除了撥補，勞動部勢必快速找出解方。」離破產年限已很接近，勞動部不該把政府撥補視為常態，作為彌平收支逆差的方法。

許銘春答詢時只不斷強調一定會正視、處理問題。她表示，勞動部慎重以對，目前持續蒐集各界意見，跟工會團體溝通，後續研議、溝通、提出期程都會通盤規畫。

許銘春說，勞保是政府辦的社會保險，政府會負起最終給付責任。

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