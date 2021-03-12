疫苗缺少第三期臨床試驗 台灣恐成疫苗護照孤兒

歐盟將推疫苗護照，引發台灣疫苗可能遭排除在各國疫苗護照之外的憂慮。圖為台灣疫情指揮中心記者會。（本報資料照片）

歐盟 本月將推出疫苗 護照，接種過疫苗者得以恢復旅行，除歐盟所核准疫苗外，僅獲得部分國家緊急使用授權的俄、中等國疫苗也擬一併認可。但台灣 本土疫苗在無第三期規畫下，就能申請緊急授權使用（EUA），外界認為恐不被其他國家承認。對此，衛福部食藥署官員未正面回應，僅說也鼓勵廠商進行第三期試驗。

國家政策研究基金會永續發展組召集人、前立委陳宜民質疑，台灣產製疫苗僅須完成第二期臨床試驗即可申請EUA，但其他國家疫苗就算要拿EUA，也須完成第三期臨床試驗，未來其他國家推行疫苗護照時，可能不會承認台灣僅做到第二期臨床試驗的疫苗。

食藥署副署長陳惠芳說，食藥署是基於重大公共衛生事件，而讓疫苗可獲EUA，但廠商臨床試驗採雙軌制，也可往第三期方向進行。至於各國是否將台灣疫苗排除在疫苗護照之外，陳惠芳未做回應。

至於台灣是否跟進疫苗護照？疾管署副署長羅一鈞說，台灣人接種疫苗後可取得紙本證明，另建立相關資料格式，未來如有需要，可和國際對接。

陳宜民還說，食藥署修改EUA申請規定，過去第二期臨床試驗從只需幾百至千人受試者，現在卻擴大至3700人，無疑拖延廠商研發進度，等到收第三期個案時，可能已是今年7、8月，屆時全球多數人已染疫或已打完疫苗，根本找不到受試者。

陳惠芳說，台灣參照美國FDA和WHO頒布的指引，才將第二期臨床受試人數提升到3000多人，但廠商若計畫做第三期，第二期就不需這麼多受試者。