台灣鳳梨要來了 澳洲農民反彈：自己有，為何要進口台灣的？

台灣鳳梨將出口澳洲的消息，引發澳洲農場擔心與質疑。（取材自澳洲廣播公司網站）

大陸宣布暫停台灣 鳳梨進口後，台灣就積極尋找新的替代市場。在農委會補貼運費下傳出台灣鳳梨可望外銷澳洲 ，但消息卻引發澳洲農民的擔心與質疑，何以全年都盛產鳳梨的澳洲還要進口台灣鳳梨？

澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation，ABC）引述來自台灣的消息稱，預計將有6噸台灣鳳梨於5月運抵澳洲，之後還會有少量鳳梨將通過空運送抵。

報導稱，若消息屬實，這將是自澳洲政府去年3月准許台灣鳳梨進口後，首批出口澳洲的台灣鳳梨。

不過，對於澳洲將進口台灣鳳梨，澳洲最大的鳳梨生產商Piñata Farms董事總經理斯庫爾（Gavin Scurr）表示，對於進口產品的生物安全風險（biosecurity risks）感到擔憂。

斯庫爾在接受澳洲廣播公司訪問時說，澳洲也種植了很多的鳳梨，一年四季都能充分供應，而且顯然比進口鳳梨新鮮得多，「因此你不得不質疑，為什麼我們要冒險（進口台灣鳳梨）」？

為協助台灣鳳梨外銷澳洲，傳出農委會大手筆補助運費空運每公斤新台幣105元、海運23元，遭人質疑鳳梨出口澳洲，運費還比鳳梨本身貴。

對此，農委會主委陳吉仲稱，重點是先建立通路，一旦對澳洲通路建立起來，澳洲民眾喜歡台灣鳳梨，運銷、貿易等獎勵措施就會隨之調整。