我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2895票贊成、1票棄權 中國人大通過香港選制修改決定

打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

黑白集／防疫停賽雙標 偷懶的藉口

黑白集
「防疫標準，線在哪兒？」立委賴香伶（中）說萬人球賽照打，文藝競賽停辦，質疑教育部一國兩制。(記者曾吉松／攝影)
「防疫標準，線在哪兒？」立委賴香伶（中）說萬人球賽照打，文藝競賽停辦，質疑教育部一國兩制。(記者曾吉松／攝影)

全國學生表演藝術競賽，連續兩年遭教育部喊停，惹火了學生和家長。原因是，上萬人的高中籃球聯賽近期開打，學生在場上熱情嘶吼，蔡總統還親臨頒發冠軍獎盃。相形之下，更靜態的音樂藝文賽事卻被禁止，說是吹奏樂器會「散播飛沫」，這到底是什麼邏輯？

如果說歌唱或吹奏樂器會散播飛沫，打籃球不戴口罩在場上嘶喊，不會噴口水嗎？說穿了，教育部宣布演藝賽停賽，更像是一個方便自己偷懶的藉口，也逃避了可能的後續責任。自命「超前部署」的政府，一方面得意洋洋地宣傳自己的防疫成果多麼了得，一方面用一紙命令掐掉幾十萬學生觀摩競技的機會，還真順手！

教育部至少該先去問一問陳時中：一年多來，台灣發生過幾起校園新冠病毒感染事件？有多少青少年學生因此臥病在床？如果能提出一個令人信服的感染率，那麼，教育部停辦比賽就是超前部署。反之，若學生感染率趨近於零，那麼，教育部停辦比賽就只是偷懶，完全沒想到教育的目的。

對教育部而言，停辦比賽「好省事」；但對學生而言，苦練兩年，卻失去了顯身手的機會。且看日本，正在籌畫「沒有海外觀眾」的東京奧運，為的就是不讓選手失去競技的機會。我們的教育部，卻拿飛沫來嚇人；但這不是很容易防範的事嗎？

教育部 東京奧運 台灣

上一則

前空姐疑縱火 丈夫被焚：下跪道歉時妻子潑油點火

下一則

疫苗3階段開打 65歲以上6月接種 「旅遊泡泡」返台擬免居檢

延伸閱讀

市府：紐約市新增病例逾半感染變種病毒 籲續防疫

市府：紐約市新增病例逾半感染變種病毒 籲續防疫
變種病毒疫情持續蔓延 日防疫專家警告：遲早成為主流

變種病毒疫情持續蔓延 日防疫專家警告：遲早成為主流
加州迪士尼4月下旬有望開園 將限制入場人數

加州迪士尼4月下旬有望開園 將限制入場人數
疫情1周年 馬州3‧12起鬆綁 取消餐館、商店等人數上限

疫情1周年 馬州3‧12起鬆綁 取消餐館、商店等人數上限

熱門新聞

台灣新鮮鳳梨出口美國，檢驗程序繁雜，美國市場上的鳳梨，多是佛州出產，或是從中南美地區進口。(記者曹健／攝影)

認購台灣鳳梨卻進不了美國 僑界批大內宣

2021-03-03 02:30
立委王定宇之前在臉書上傳為老婆李淑吟過生日的照片。(取材自臉書)

王定宇當年娶懷孕工讀生 結婚沒宴客理由曝光了…

2021-03-10 02:30
福原愛(右)與江宏傑先前頻在媒體前秀恩愛。(本報資料照片)

台日乒乓愛侶婚變 福原愛疑外遇 江宏傑被控怪物家族

2021-03-04 15:50
農業金庫5日和世界台灣商會聯合總會共同舉辦「把台灣鳳梨推向國際市場」記者會，盼透過「農金安心ＧＯ」農漁產品產銷媒合服務平台，協助將鳳梨等產品銷售到全球。記者余承翰／攝影

不怕運費貴 台灣2噸鳳梨銷澳洲

2021-03-05 14:10
食藥署3日公布首批AZ疫苗開箱畫面。(中央社)

台擬比照美 打完疫苗領證明小卡 供出入境使用

2021-03-04 20:04
中共福建省惠安軍用機場距台190公里。圖為擴建前（右）與擴建中（左）。圖／取自3月7日GOOGLE EARTH圖資

中共擴建距台最近兩軍機場 台調整防空編組因應

2021-03-07 12:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿
薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
每人1400元紓困金 月底前能收到

每人1400元紓困金 月底前能收到
感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？

感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？