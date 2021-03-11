黑白集／防疫停賽雙標 偷懶的藉口

「防疫標準，線在哪兒？」立委賴香伶（中）說萬人球賽照打，文藝競賽停辦，質疑教育部一國兩制。(記者曾吉松／攝影)

全國學生表演藝術競賽，連續兩年遭教育部 喊停，惹火了學生和家長。原因是，上萬人的高中籃球聯賽近期開打，學生在場上熱情嘶吼，蔡總統還親臨頒發冠軍獎盃。相形之下，更靜態的音樂藝文賽事卻被禁止，說是吹奏樂器會「散播飛沫」，這到底是什麼邏輯？

如果說歌唱或吹奏樂器會散播飛沫，打籃球不戴口罩在場上嘶喊，不會噴口水嗎？說穿了，教育部宣布演藝賽停賽，更像是一個方便自己偷懶的藉口，也逃避了可能的後續責任。自命「超前部署」的政府，一方面得意洋洋地宣傳自己的防疫成果多麼了得，一方面用一紙命令掐掉幾十萬學生觀摩競技的機會，還真順手！

教育部至少該先去問一問陳時中：一年多來，台灣 發生過幾起校園新冠病毒感染事件？有多少青少年學生因此臥病在床？如果能提出一個令人信服的感染率，那麼，教育部停辦比賽就是超前部署。反之，若學生感染率趨近於零，那麼，教育部停辦比賽就只是偷懶，完全沒想到教育的目的。

對教育部而言，停辦比賽「好省事」；但對學生而言，苦練兩年，卻失去了顯身手的機會。且看日本，正在籌畫「沒有海外觀眾」的東京奧運 ，為的就是不讓選手失去競技的機會。我們的教育部，卻拿飛沫來嚇人；但這不是很容易防範的事嗎？