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打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

疫苗3階段開打 65歲以上6月接種 「旅遊泡泡」返台擬免居檢

台灣新聞組╱台北11日電
台灣首批11.7萬劑AZ疫苗，外界期盼兩周內完成檢驗，第一階段醫事人員在本月17日開打。（圖：食藥署提供）
台灣首批11.7萬劑AZ疫苗，外界期盼兩周內完成檢驗，第一階段醫事人員在本月17日開打。（圖：食藥署提供）

台灣首批11.7萬劑AZ疫苗抵台，昨檢驗封緘程序僅剩無菌試驗最後一關，外界期盼兩周內完成檢驗，第一階段醫事人員在本月17日開打，指揮中心指揮官陳時中昨對此說「當然有機會。」另根據指揮中心「新冠疫苗接種計畫」，目前規畫三階段，預計今年6月起65歲以上長者接種，9月全面開放給所有適用對象施打。

近期無症狀感染者頻傳，陳時中昨公布，今起無症狀採檢陽性解隔原則新制上路，國外曾確診並經PCR兩次陰性，入境採檢陽性，符合無症狀、抗體陽性及初次呼吸道檢底病毒量低，且3日內追蹤採檢結果陰性或Ct值大於34，符合三項條件，可提前解除隔離。

台灣昨再新增1例境外移入新冠肺炎確定病例（案979），為菲律賓籍20多歲男性移工，今年2月28日抵台工作，入境時無不適症狀，集中檢疫所進行檢疫，3月4日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，昨確診。

此外，帛琉與台灣積極洽談旅遊泡泡，目前擬定團進團出、動線分離，針對台灣旅客返台後的檢疫措施，指揮中心副指揮官陳宗彥說，目前傾向採用「5+9」，5天「加強版自主健康管理」，篩檢陰性後，再加上9天一般自主健康管理。也就是說，完全免居家隔離。

所謂「加強版自主健康管理」，指當事者只能從事固定有限度的商務活動，禁止到人多場所，如賣場、夜店等，另需落實各項防護措施，包括不搭乘大眾運輸、不接觸不特定人士、全程戴口罩、記錄每天活動接觸人員、每日以雙向簡訊回覆健康狀況等，並延後非急迫醫療檢查。

帛琉駐台大使歐克麗表示，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）將搭乘「旅遊泡泡」首班航班訪台，時間未定，可能是3月底或4月初。外交部發言人歐江安說，台帛雙方正在做最後的溝通協調，台灣非常歡迎惠恕仁來訪，但確切時間尚未確定。

交通部長林佳龍昨透露，新加坡、日本、南韓、越南等四國都有在談旅遊泡泡，又以新加坡最積極。

新冠肺炎疫苗接種 3階段規畫
新冠肺炎疫苗接種 3階段規畫
帛琉與台灣積極洽談旅遊泡泡，目前擬定團進團出、動線分離，圖為帛琉演練機場動線。(...
帛琉與台灣積極洽談旅遊泡泡，目前擬定團進團出、動線分離，圖為帛琉演練機場動線。(圖：新光醫院提供)

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