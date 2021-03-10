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王定宇當年娶懷孕工讀生 結婚沒宴客理由曝光了…

記者修瑞瑩／台北10日電
立委王定宇之前在臉書上傳為老婆李淑吟過生日的照片。(取材自臉書)
立委王定宇之前在臉書上傳為老婆李淑吟過生日的照片。(取材自臉書)

民進黨「戰將級」立委王定宇被《鏡週刊》跟拍，爆出與民進黨發言人顏若芳同居，兩人雖然對外表示只是房東與房客關係，但仍在政壇引發不少討論；而從台南市議員步入政壇的王定宇，婚前風流倜儻，曾經與台南媒體圈女記者傳出緋聞，最後新娘卻不是這位女記者，因此王在結婚時相當低調，據說就是怕人去鬧場。

王與妻子李淑吟結婚19年，育有三子，在《鏡周刊》爆料後，王對外表示「太太也知道租顏若芳的房子」，沒有任何問題，而李淑吟婚前就在王定宇的服務處內擔任工讀生，後來才升格為老闆娘。

王定宇過去受訪時曾表示，當年與太太結婚的時候，因為剛當選議員，不方便收紅包，所以只有擺一桌宴請親友，沒有盛大的婚禮，一直覺得對不起太太。

但其實台南新聞圈都知道，李淑吟在婚前就已經懷孕，而王定宇婚前與台南地方電視台一名女記者交好，後來王定宇卻選擇與李淑吟結婚，當時該名女記者的乾爹也是媒體記者，就對外放話痛批王定宇，並揚言要去婚禮鬧場，這可能也是王定宇沒有宴客的原因之一。

另外，王定宇堅稱是向顏若芳分租「一個房間」，但網友質疑立法院有提供會館供苗栗以南的立委休息，「已婚立委放著立院提供的套房不租，卻去分租單身女子房子，白癡才相信這種鬼話」。綠委許智傑則為王緩頰，指大安會館簡直就是「陋室銘」，每房只有一張床，設備也很老舊，不見得每個人都住得慣。

民進黨 房東 緋聞

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