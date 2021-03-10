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帛琉邀蔡英文「旅遊泡泡來訪」

記者楊雅棠、徐偉真／台北10日電
琉新任總統惠恕仁邀蔡英文總統「旅遊泡泡來訪」。2019年3月22日，蔡英文總統（右）出訪南太平洋友邦帛琉，昨天下午參訪當地手工藝品展售中心，與帛琉編織專家共同編織傳統餐盤墊。(中央社資料照片)
琉新任總統惠恕仁邀蔡英文總統「旅遊泡泡來訪」。2019年3月22日，蔡英文總統（右）出訪南太平洋友邦帛琉，昨天下午參訪當地手工藝品展售中心，與帛琉編織專家共同編織傳統餐盤墊。(中央社資料照片)

中央流行疫情指揮中心七日證實研議多時的台灣、帛琉旅遊泡泡重啟規畫，但觀光客入境恐還需要居家檢疫十四天；指揮官陳時中昨於立院說明「朝雙方都不執行居家檢疫洽談」，但仍須由外交部洽談是否能朝此方向放寬，至於赴帛觀光的返台國人，入境採檢標準與方式，發言人莊人祥回應「無法透露」。

台灣與帛琉「旅遊泡泡」現在正在討論中，帛琉新任總統惠恕仁昨天接受ＴＶＢＳ訪問時表示，期待台灣和帛琉能夠盡快啟動旅遊泡泡，帛琉也已經準備好要迎接來自台灣的遊客，他很想搭乘首班航班訪問台灣，也很歡迎蔡英文總統利用旅遊泡泡模式訪問帛琉。

外交部亞太司司長曾瑞利表示，外交部目前和衛福部、交通部等單位正繼續就相關防疫措施等細節討論，預計這個月中旬或下旬就會有具體成果。

莊人祥表示，赴帛琉觀光的台灣旅客，返國後的檢疫措施仍在規畫中，不過入境後，應該仍會做核酸檢測，只是細節還需要與各部會溝通，確認各項細節後，外交部才會與帛琉近一步洽談。

新光醫院副院長洪子仁表示，目前帛琉已經準備好了，從機場動線演練、入境採檢、飯店從業人員的講習等，皆已在近二日如火如荼排練。為確保兩國的防疫不會出現破口，從台灣赴帛琉的旅客，須提供出發前三天內的核酸檢驗陰性證明，抵達帛琉時，需再做抗原快篩，一旦快篩呈現陽性需再做RT-PCR篩檢確認。

台灣 觀光 防疫

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