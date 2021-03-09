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台帛旅遊暫定免隔離5天 下個旅遊泡泡…點名越南

台灣新聞組／台北9日電
台灣與帛琉「旅遊泡泡」若達成，有機會放寬檢疫規定，不需隔離五天。(本報資料照片)
台灣與帛琉「旅遊泡泡」若達成，有機會放寬檢疫規定，不需隔離五天。(本報資料照片)

有關台灣與帛琉「旅遊泡泡」，指揮中心昨傍晚與外交部、交通部等代表開會，指揮官陳時中透露，這次會議達成初步定案，增加雙方自由度，例如放寬檢疫規定，不需隔離五天；但究竟要隔離幾天，還是完全不用隔離？陳時中未明說。交通部次長祁文中則回應，有討論但仍不成熟，暫不對外說明。

另外，陳時中也首度鬆口，指越南可能為下一個開放旅遊泡泡的國家，不過目前要等帛琉正式開放後，才考慮對其他國家開放。

陳時中說，帛琉維持零確診，當地檢驗規格方式由台灣醫療機構設置，技術純熟，台灣曾去當地探勘，對於環境安全有信心。希望以「綠色通道」模式，加上檢驗，達成暢行無阻的雙邊往來。研議方向為雙方互動更自由，放寬檢疫規定，如果要「關」五天根本不可行，等於「空有泡泡之名，沒有泡泡之實」。

副指揮官陳宗彥昨晚表示，之前已召開幾次跨部會會議，昨會議很快就決定幾項大原則，執行細節仍在討論。本周內，各部會針對各自主政的部分做最後確認，外交部則會向帛琉溝通確認。至於正式對外宣布時間？陳宗彥說，要尊重帛琉。

祁文中說，會議上外交部轉達帛琉對旅遊泡泡的看法，盼愈快愈好，但進行的細節內容也要看台灣能否接受，仍在溝通中。

台灣 陳時中 越南

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