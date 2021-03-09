我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

前所未見！德基庫底裸露 白河蓄水掛0

台灣新聞組╱台北9日電
德基水庫上游已成「沙灘」當地居民說從所未見。(圖：讀者提供)
德基水庫上游已成「沙灘」當地居民說從所未見。(圖：讀者提供)

水情嚴峻，德基水庫蓄水率不到一成，創下半世紀以來新低，庫底落漏成沙灘，世居梨山的民眾驚說「前所未見」；台南白河水庫蓄水率也掛零見底，旱象短期難解。

本報系聯合報報導，德基水庫九成以上的庫底裸露，山澗野溪10條有7條都乾枯，可見旱象嚴峻。林姓居民說，她住水庫上游近50年，如果水庫水位目視低於吊橋的橋頭，就代表缺水，現在連水庫底都裸露出來，實在很嚴重，根本前所未見。

和平區代表羅進玉說，以往平地缺水，梨山的森林涵養水源，山上果農靠山泉水，還能從山澗野溪取水，這次翻山越嶺找水，去年湍急無法跨越的野溪，到現在都乾了，10條野溪有7條都沒水，大事不妙了。

大甲溪電廠表示，德基水庫主要供應大台中地區民生、工業用水，8日的水位來到1338公尺，希望可撐到梅雨來臨，水庫水位若下降至1325公尺將停止供水，以維持生態平衡。

另據蘋果日報報導，全台21座水庫中，已有10座蓄水率低於兩成，其中台南的白河水庫蓄水率已掛零，曾文水庫15.2%、鯉魚潭水庫15%，德基、霧社、石岡壩水庫都低於15%，北部寶二、永和山、明德水庫也只有10到12%；僅負責供水基隆的新山水庫、供應大台北的翡翠水庫、供水雲林、彰化、嘉義的湖山水庫，和供應屏東的牡丹水庫逾50%。

有56年歷史的白河水庫淤積嚴重，近2年失去蓄水功能，庫底底泥乾裂，水利署南區水資源局形容它像頂著啤酒肚的56歲「歐吉桑」，再不減肥就要爆死，正利用枯水期加速清淤，目標為2029年恢復庫容達2000萬立方公尺。

供應大台中民生用水的鯉魚潭水庫，原被淹沒的集水區山坡裸露，看來怵目驚心，鯉魚潭水庫管理中心主任鍾清源說，水位創該水庫2002年全面啟用以來新低，可見水情十分嚴峻。

台南白河水庫現有蓄水率為0，南區水資源局趁著枯水期加快開挖清淤。(圖：南區水資源...
台南白河水庫現有蓄水率為0，南區水資源局趁著枯水期加快開挖清淤。(圖：南區水資源局提供)

蘋果

上一則

愛女在韓遭酒駕撞死 駕駛判刑6年 父嘆1條命只值6年

下一則

向綠靠攏 柯文哲下令「洗」藍白合

延伸閱讀

南加又要變天 強烈冷風暴將在9日帶來降雨和降雪

南加又要變天 強烈冷風暴將在9日帶來降雨和降雪
水位持續下滑… 日月潭月牙灣乾成「年輪蛋糕」

水位持續下滑… 日月潭月牙灣乾成「年輪蛋糕」
年均降雨是世界2.6倍 李鴻源：台灣根本沒資格喊缺水

年均降雨是世界2.6倍 李鴻源：台灣根本沒資格喊缺水
水情告急 水庫乾涸 庫區變露營場

水情告急 水庫乾涸 庫區變露營場

熱門新聞

韓國瑜(左起)一家三口李佳芬、韓冰出席白嘉莉(左二)的生日宴。取材自臉書

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

2021-03-02 07:20
台灣新鮮鳳梨出口美國，檢驗程序繁雜，美國市場上的鳳梨，多是佛州出產，或是從中南美地區進口。(記者曹健／攝影)

認購台灣鳳梨卻進不了美國 僑界批大內宣

2021-03-03 02:30
環球時報社評指，台方過去兩年先後禁華為、淘寶和愛奇藝，與美國的對華打壓遙相呼應。（本報資料照片）

台禁華為、淘寶、愛奇藝… 環時：禁鳳梨哪算牌

2021-03-02 02:29
一件高齡外遇事件引發討論。（示意圖／ingimage）

80歲婆婆外遇73歲男還變小四！媳婦上網問怎麼辦？

2021-03-01 21:19
福原愛(右)與江宏傑先前頻在媒體前秀恩愛。(本報資料照片)

台日乒乓愛侶婚變 福原愛疑外遇 江宏傑被控怪物家族

2021-03-04 15:50
農業金庫5日和世界台灣商會聯合總會共同舉辦「把台灣鳳梨推向國際市場」記者會，盼透過「農金安心ＧＯ」農漁產品產銷媒合服務平台，協助將鳳梨等產品銷售到全球。記者余承翰／攝影

不怕運費貴 台灣2噸鳳梨銷澳洲

2021-03-05 14:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會

CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會
科學證明：這5種食物 對身體有害

科學證明：這5種食物 對身體有害
紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元
第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得

第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得
影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫

影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫