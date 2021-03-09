前所未見！德基庫底裸露 白河蓄水掛0

德基水庫上游已成「沙灘」當地居民說從所未見。(圖：讀者提供)

水情嚴峻，德基水庫蓄水率不到一成，創下半世紀以來新低，庫底落漏成沙灘，世居梨山的民眾驚說「前所未見」；台南白河水庫蓄水率也掛零見底，旱象短期難解。

本報系聯合報報導，德基水庫九成以上的庫底裸露，山澗野溪10條有7條都乾枯，可見旱象嚴峻。林姓居民說，她住水庫上游近50年，如果水庫水位目視低於吊橋的橋頭，就代表缺水，現在連水庫底都裸露出來，實在很嚴重，根本前所未見。

和平區代表羅進玉說，以往平地缺水，梨山的森林涵養水源，山上果農靠山泉水，還能從山澗野溪取水，這次翻山越嶺找水，去年湍急無法跨越的野溪，到現在都乾了，10條野溪有7條都沒水，大事不妙了。

大甲溪電廠表示，德基水庫主要供應大台中地區民生、工業用水，8日的水位來到1338公尺，希望可撐到梅雨來臨，水庫水位若下降至1325公尺將停止供水，以維持生態平衡。

另據蘋果 日報報導，全台21座水庫中，已有10座蓄水率低於兩成，其中台南的白河水庫蓄水率已掛零，曾文水庫15.2%、鯉魚潭水庫15%，德基、霧社、石岡壩水庫都低於15%，北部寶二、永和山、明德水庫也只有10到12%；僅負責供水基隆的新山水庫、供應大台北的翡翠水庫、供水雲林、彰化、嘉義的湖山水庫，和供應屏東的牡丹水庫逾50%。

有56年歷史的白河水庫淤積嚴重，近2年失去蓄水功能，庫底底泥乾裂，水利署南區水資源局形容它像頂著啤酒肚的56歲「歐吉桑」，再不減肥就要爆死，正利用枯水期加速清淤，目標為2029年恢復庫容達2000萬立方公尺。

供應大台中民生用水的鯉魚潭水庫，原被淹沒的集水區山坡裸露，看來怵目驚心，鯉魚潭水庫管理中心主任鍾清源說，水位創該水庫2002年全面啟用以來新低，可見水情十分嚴峻。