熬5年才能賣！政院急轉彎 喊修囤房稅

為遏止炒房，在野黨力推「囤房稅」，行政院研擬提對應修法版本。由於立院在野黨團均已提出攸關囤房稅的「房屋稅」修正草案，民進黨團成員昨與政院溝通時，力促財政部 提出對案。據透露，財政部初步研擬，持有戶數逾6戶以上，將以每戶均4%課稅；3至5戶是每戶均3%；1至2戶則是每戶均2%。而單一自住稅率則維持1.2%。

至於非住家用房屋部分，私人醫院、診所或自由職業事務所等，維持3%至5%稅率；供人民團體等非營業使用的房屋，稅率由現行1.5%到2.5，提高至1.5%到3。但行政院發言人羅秉成表示，財政部仍在評估規畫，有定案會完整說明。

行政院房市健全政策小組昨天與民進黨立院黨團溝通，說明「房地合一稅」修法，以及「囤房稅」評估。羅秉成表示，目前已知房地合一稅是大家比較有共識的；且政院要強調的是，僅針對炒房行為遏止，正常買賣行為仍會尊重市場交易機制。

據透露，行政部門「房地合一稅」修法方向，傾向較嚴格方案，將短期持有定義設為「5年內」，並於45%、35%較重稅率部分，讓營利事業與個人適用相同稅率，杜絕自然人藉由差別稅率，改由設立營利事業短期買賣房地，規避高額稅負。

針對「囤房稅」修法，行政院原主張不急著提出，但評估在野黨均有提「房屋稅條例」修正草案，若行政院不提版本，在委員會討論時恐陷於被動，黨團立委建議財政部盡速研提「囤房稅」草案。加上考量8月28日恐面臨藻礁、萊豬、公投 綁大選等公投案挑戰，據指出，行政院採納立委建議，政策轉彎，決定先主動清理「囤房稅」戰場，將「囤房稅」定義為「健全房屋稅」。

鄉林建設董事長、全國商總主席賴正鎰表示，若政府真的實施，房市一定會像5年前一樣，又冷掉了，執政黨也一定會被換掉。他建議房地合一稅應取消。

專家學者認為，實施後房市冷、交易縮，但價格未必下降，口袋深的建商可以慢慢賣，但衝擊需要成交量的代銷業與房仲業；對投資 客來說，因資金停滯期更長，應會降低投資意願。