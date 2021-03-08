台8日新增七例新冠確診個案 四人搭同一班機

中央流行疫情指揮中心記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。(記者邱宜君／攝影)

台灣 今天一口氣新增七例境外移入新冠肺炎確定病例，案971至案977，分別自巴拉圭、英國 、菲律賓及印尼 入境，其中案971、972、973和案975皆搭乘同一班機，已掌握同班機前後排座位旅客共63人，機組員15人均著適當防護且均已出境，將透過IHR通知相關國家。

指揮中心指揮官陳時中表示，其中，案971、案975分別為巴拉圭籍20多歲女性及20多歲男性，今年3月5日分別從巴拉圭經巴西至杜拜，並搭乘同班機轉機來台就學，與案972、案973同班機來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告且入境時無不適症狀。

入境後安排至檢疫所集中檢疫及採檢，並無症狀，但於今日確診。衛生單位已掌握同班機前後排座位旅客共63人，均列居家隔離，機組員15人均著適當防護且均已出境，將透過IHR通知相關國家。

案972為本國籍10多歲女性，長期居住於英國，1月18日曾於當地確診，2月27日、3月3日檢驗結果均為陰性。3月５日經杜拜轉機返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告且無症狀，入境後至檢疫所集中檢疫及採檢，於今日確診，自述3月6日於檢疫所出現頭痛症狀。衛生單位已掌握同班機前後排座位旅客共5人，均列居家隔離。

案973為本國籍30多歲女性，去年1月起於英國就學，曾於當地接觸確診者，個案3月5日經杜拜轉機返台，持有搭機前三日內檢驗陰性報告且無症狀，入境後安排至檢疫所集中檢疫及採檢，於今日確診。衛生單位已掌握同班機前後排旅客共3人，均列居家隔離。

案974為菲律賓籍20多歲女性，2月19日來台工作，持搭機前3日內檢驗陰性報告且無症狀，入境後至檢疫旅館進行居家檢疫，3月6日檢疫期滿後自費採檢，於今日確診。但其Ct值34，IgM陰性，IgG陽性，並無症狀。衛生單位已掌握接觸者共3人，1人因接觸時未戴口罩，列居家隔離，2人因全程皆有佩戴口罩，列自主健康管理。

案976、案977分別為20多歲及30多歲印尼籍男性，2人於2月21日來台工作，均持搭機前3日內檢驗陰性報告且入境時無症狀，入境後至檢疫所集中檢疫，3月6日進行期滿前採檢，並無症狀，於今日確診。因2名個案可傳染期間均無接觸他人，故無框列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計976例確診，分別為860例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另案530移除為空號，確診個案中10人死亡、932人解除隔離、34人住院隔離中。