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台灣帛琉「旅遊泡泡」 陳時中：正緊鑼密鼓討論

台灣新聞組／台北8日電
外交部長吳釗燮(左)和帛琉總統惠恕仁(右)1月在洛克群島自拍。（取材自外交部推特）
外交部長吳釗燮(左)和帛琉總統惠恕仁(右)1月在洛克群島自拍。（取材自外交部推特）

台灣與帛琉「旅遊泡泡」出現重大進展，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實，之前因秋冬專案停滯的旅遊泡泡最近重啟討論，目前針對帛琉入境台灣至少檢疫五天，PCR檢驗陰性後自主健康管理，這兩、三天將舉行專家會議，確認最後方案，包括入境後是否還需要居家檢疫、航班班次等。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨晚出席藥師公會活動時表示，台灣與帛琉均無疫情，因此將採綠色通道方式開放，正和外交部以及帛琉緊鑼密鼓地討論，只要有結論，就會和大家報告。

至於有媒體報導帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）將於本月15日來台宣布台灣與帛琉的「旅遊泡泡」相關措施，外交部昨表示，非常歡迎帛琉總統在台帛安全旅行圈啟動後，擇期訪台，向國際宣揚台帛旅遊泡泡，強化兩國邦誼，不過目前訪台日期尚未經確認，外交部將在相關規畫完成後，適時正式宣布。

外交部指出，惠恕仁總統上任之後，積極推動成立台帛「無菌廊道」（sterile corridor），也就是「台帛旅遊泡泡」或「台帛安全旅行圈」；台灣與帛琉都是防疫極為成功的模範國家，為增進台帛雙邊的互動交流及實質關係，台方各相關部會與旅遊業界等單位至今已召開多次協調會議，正積極商討具體可行的執行方案。

另外，國安單位正評估兩岸復航可行性，陳時中說，「這部分還要慎重考慮」，台疫苗尚未開始施打，施打覆蓋率要達到六成，才會考慮邊境開放等各項措施；至於中國大陸宣布將推出國際旅行健康證明電子證明，台灣必須先了解各國及組織相關規格，以及如何認證，掌握兩部分後，才有是否採用的問題。

莊人祥說，並不清楚帛琉總統來台事宜，但雙方持續切洽中，且當地採檢、檢驗都由台灣新光醫院負責，因此，指揮中心清楚掌握當地狀況。未來開放旅遊泡泡後，台灣民眾是否可直接入境帛琉，且返台後是否不用居家檢疫？莊人祥說，這是「規畫中可能的方式」，但最後採取何種方案則還未定案。

深耕帛琉國際醫療的新光醫院副院長洪子仁說，未來台灣、帛琉「旅遊泡泡」傾向「團進團出」，不開放自由行；雙方研議成立旅客驗證中心（TVC），台赴帛琉旅客在出境前，只要到台灣北、中、南等七至九家指定大型醫學中心採檢，檢驗結果即可直接上傳TVC，做為出入境證明，省去往返醫院領報告的時間。至於入境帛琉後，是否還要在機場抽驗PCR或使用抗原、抗體快篩，指揮中心會議將再進一步確認。

台灣 疫情 陳時中

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