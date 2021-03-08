台帛旅遊泡泡 旅遊業者：飯店交通已敲定 盼4月成行

台灣與帛琉「旅遊泡泡」最近重啟討論。有媒體報導帛琉總統惠恕仁將於本月15日訪台宣布相關措施。圖為帛琉美景。(Getty Images)

台灣 、帛琉「旅遊泡泡」卡關多時，旅遊業界盛傳，台帛旅遊泡泡其實都有在談，但「壓著等帛琉總統來台才宣布」，目前規畫每周雙方各飛八班；業界表示，希望最快4月開始執行，雖然航班座位太少根本「看得到、吃不到」，但仍不失為好消息。

帛琉新任總理上任時，曾邀台灣四間旅行業者赴帛琉共同討論旅遊泡泡。其一的東南旅遊表示，目前包括飯店、交通皆已洽談完成，但仍待官方公布正確的對飛日期，還有檢疫、隔離天數等政策細節。

旅遊業者說，台帛「旅遊泡泡」其實都有在談，但「一直壓著等帛琉總統來才會宣布」；現在初步規畫團進團出，初期暫為雙方一周飛兩班，由華航執飛，後期每周各飛八班，華航六班、長榮兩班，帛琉太平洋航空則向台灣虎航溼租（租飛機，也租機組人力），但細節還在規畫。

業界希望4月就能開始執行，但航班換算後每天約只有200個座位，商機「看得到、吃不到」，希望未來可規畫更多航班。

台北市旅行商業同業公會理事長吳志健說，若能重啟帛琉旅遊泡泡，勢必會為旅遊產業注入新的曙光；目前關鍵在於政府公布的旅遊泡泡相關細節與規範，例如航空公司分配好航班、架次後，在飛機上的座位間隔、可承載人數要如何安排？或旅客自帛琉返台後需居家檢疫的天數？這些規範都會影響機票成本或旅客出遊的意願。

吳志健表示，帛琉過去屬於中高單價的旅遊目的地，旅遊泡泡除了增加核酸檢測 的費用外，可能還會有其他額外的成本，一切仍待正式公告後，旅遊業者才能計算團費，也才可進行包裝與招客。