鎮瀾宮祈雨 中央官員怕被酸缺席 3000白衣人祭拜2小時

台中市長盧秀燕（前排左七）7日率市府五位局長，全程參加鎮瀾宮祈雨法會。（記者陳秋雲／攝影）

中部久旱，農田水利署昨天與大甲鎮瀾宮合辦祈雨法會，此是廟方睽違58年首辦，一切依循古禮備有司雨神祇、商羊鳥，但以往披麻帶孝，簡化改為穿白衣。全場3000人持香祭拜兩小時，台中市長盧秀燕率水利、農業等五位局長又跪又拜兩個多小時。

影音來源：聯合影音網

素有「雨水媽」之稱的鎮瀾宮受農田水利署請託舉行祈雨祭典，由鎮瀾宮董事長顏清標丶台中市長盧秀燕與農田水利署台中及南投處長等人主祭，廣場上近3000名身穿白衣者同聲祈求上天降甘霖，法會肅穆。

舉辦祈雨法會被許多網友轟「迷信」，讓多位原本答應出席的中央官員或民代打退堂鼓；盧秀燕不畏酸言，率水利局長范世億、農業局長蔡精強、經發局長張峯源、民政局長吳世瑋、消防局長曾進財全程祭拜；盧秀燕說，透過大家誠心參拜祈求風調雨順、國泰民安、四季無災、所求如願、天降甘霖，她感謝大家參與，也祝福一切順利，相信雨水媽守護會保佑大家平安。

農委會主委陳吉仲說，農業部 門與台灣 文化習俗結合最緊密，農田水利會升格前本就有祈雨傳統習俗，農委會相當尊重；鎮瀾宮祈雨活動是根據過去習俗儀式，他認為背後真正期待的是面對極端氣候該如何調適的策略。

鎮南宮董事長顏清標說，誰來誰不來都沒關係，重要的是求雨的誠心。他表示，俗話說：「也要神，也要人」，鎮瀾宮受人之託，盡人事聽天命，就像信徒祈求好運，自己也要努力，「有拜有希望、有拜有保佑」。

昨天這場祈雨祭典儀式按古制，登台神祈有二媽（劍印童）丶神農大帝丶太子元帥、福德正神、貞節媽，都是與雨水、大地、農作相關的神祈；神壇旁高掛一隻黑色大鳥「商羊」最引人注目。法師說，古代商羊鳥跳舞後會下雨，以紙糊製成的商羊鳥一腳彎曲，象徵正要跳舞模樣，因此誦經念祝禱文時不斷喊「商羊鳥搖一下」。

儀式進行一半出現小插曲，高掛的神鳥商羊疑因紅線斷裂掉落，引起一陣騷動，工作人員忙著重新綁上，主持法師擲筊，仍馬上獲得「聖筊」，表示法會圓滿結束。

中華民族祈雨形式從漢代開始，歷代都有天子祈雨，鎮瀾宮祈雨法會上次舉辦已是58年前，暌違近一甲子再度登場，吸引不少學者專家丶文史工作者記錄全程。