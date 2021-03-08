水位持續下滑… 日月潭月牙灣乾成「年輪蛋糕」

日月潭月牙灣因水位持續下探，岸邊礫石裸露範圍更大，且因露出水面時間不同而呈現不同顏色，猶如「年輪蛋糕」，成為另類奇觀。（圖：讀者提供）

全台水情不佳，中部地區水庫水量警示更是一片橘紅，其中南投縣霧社水庫蓄水百分比跌破10%，僅剩8.65%，水情不樂觀；下游的日月潭 水庫蓄水率雖有4成多，但潭區月牙灣水域岸邊礫石露出一大圈，猶如「年輪蛋糕」成另類奇觀。

根據經濟部水利署即時水情統計，霧社水庫今日有效蓄水量為324.07萬立方公尺、百分比8.65%、水位高度984.05公尺；日月潭水庫為5413.35萬立方公尺、42.32%、738.14公尺，兩水庫水情狀況均不佳，恐再無雨水進帳恐繼續探底。

而霧社水庫水情雖不樂觀，但不像去年2月底跌破4%，那般艱鉅，且昨天蓄水百分比相較於前天的7.98%，因近日南投縣山區稍有降雨，水量進帳零星，僅些微增加25.05萬立方公尺，蓄水量百分比小幅回升至8.65%。

日月潭地區更因無明顯雨勢，加上潭區須持續供應下游農業用水，水位繼續探底，日月潭水庫水量有效蓄水量從前天的5677.08萬立方公尺，降至5413.35萬立方公尺，少了263.73萬立方公尺，蓄水量百分比更從44.38%跌到42.32%。

對此，管理日月潭水庫的台電表示，近期下游農水雖由中水局、集集攔河堰調度，優先以濁水溪天然流量供應，但不足仍需由日月潭支應，潭區每天約要放水達15CMS（每秒立方公尺），但進水量僅5CMS，入不敷出，潭區水位因此直直落。

正因日月潭區水位持續下跌，潭岸周邊已見草原泥溝，原本在月牙灣水域，美景，更因蓄水狀況不佳，弧形水岸旁礫石露出一大圈，因顏色層次分明猶如「年輪蛋糕」，成另類奇觀；台電則籲節約用水且更精細調度農水，以確保水資源不浪費。