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新聞眼／政策破洞 今日無水、明日缺電？

記者 鄒秀明、林政忠
水情拉警報，台灣科技業再陷搶水噩夢。(本報資料照片)
水情拉警報，台灣科技業再陷搶水噩夢。(本報資料照片)

水情告急，經濟部預告要做最壞的打算，台灣科技業再陷搶水噩夢。經濟部長王美花宣布科學園區開放鑿井取水，農田水利署也求助大甲媽祖，上演半世紀前的祈雨法會，臨危抱佛腳，凸顯氣候變遷帶來的系統性危機，若不正視產業政策與氣候、資源衝突，缺水只是冰山一角。

去年新竹科學園區40周年慶典禮，聯電榮譽董事長曹興誠與台積電前董事長張忠謀「破冰」，兩人驚天一握，曹興誠更抓住鎂光燈焦點，拋出園區廠商應合力解決水、電兩大難題；他指出，每年竹苗地區到了枯水期，用水危機就會出現，果不其然，今年馬上應驗。

缺水話題早就是國內製造業長年要面對的習題，曹興誠並非神算，只是說了真話。歷來只要發生嚴重旱象，政府窮盡一切節水手段，最後往往只能靠天佑台灣，先盼春雨將至，再盼梅雨止渴；梅雨不足，就希望颱風灌飽水庫，但颱風一來，馬上變成水淹金山寺的場景，政府再籌編治水預算。年復一年，每年都重新開始水資源大計，始終不變的是政治口水。

在氣候變遷下，台灣何嘗要面對的是每年的枯水期，全球暖化嚴重，環境、經濟、社會與生存等危機遲早浮現，政府鎮日吹捧產業「護國神山」之際，應當反思台灣如何能撐起耗能、耗水的產業？或應思索轉型之道，否則「今日無水，明日缺電」？

面對百年大旱，蔡政府先有「祈雨法會」，再端出「臨渴鑿井」，網友打趣說，好像回到鑽木取火、飛鴿傳書的年代；前經長尹啟銘直斥鑿井取水是天馬行空，就算取到水也是杯水車薪。正如《孟子．離婁上》所云：「猶七年之病，求三年之艾」，問題恐怕不只是掘井挖洞，而是國家水資源政策破了一個大洞。

台灣 氣候變遷 台積電

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