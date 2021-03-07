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經長拋科學園區鑿井抗旱 專家打臉：杯水車薪、不敷成本

台灣新聞組╱台北7日電
面對逾半世紀以來最大旱災，科技廠商開始出動載水車四處買水，經濟部日前宣布科學園區可鑿井取水，並強調鑿井是旱災不得已的機制。（本報資料照片）
面對逾半世紀以來最大旱災，科技廠商開始出動載水車四處買水，經濟部日前宣布科學園區可鑿井取水，並強調鑿井是旱災不得已的機制。（本報資料照片）

面對逾半世紀以來最大旱災，經濟部長王美花提出科學園區可鑿井取水，引發議論。不僅科學園區受限環評法「不能鑿井取水」，經濟部前部長尹啟銘也質疑，可行性太低，目前看來都是憑空想像；高雄仁大工業區管理中心表示，鑿井地下水屬硬水，高科技製程使用恐有爆炸之虞，若經過軟水作業再使用，實在不敷成本。

行政院長蘇貞昌昨天說，經濟部及水利署單位去年就做各方面準備，包括前瞻建設所投入的海水淡化、水環境工程、水庫清淤，還有從翡翠水庫送水到新北地區；因有所準備，才能在百年大旱中有一些效果，否則會比現在更困難。

王美花說，竹科鑿井是旱災不得已的機制和因應，這些井原本就有，只是平時不需要就封掉；但竹科、中科及南科開發環評皆明確限制「不能鑿井取水」，與經長說法出現落差。經濟部水利署副署長王藝峰則說，廠商可依水利法提出申請，在無地層下陷之虞地區的既有水井或暫時封存處取水，絕對不會影響水質保育及地層問題。

根據經濟部統計，目前透過前瞻經費已布建抗旱水井網絡，全國已有160口水井加入供水行列，每天可以提供34萬噸水源，新竹周邊就有17口井。雖然王美花主張科學園區鑿井取水，但環評開發限制科學園區內用地不可開鑿水井，南科管理局表示，若需鑿井須由地方政府公布周邊可鑿井地點，廠商才會考量是否申請。

尹啟銘說，類似鑿井在前總統陳水扁執政就曾用過，但打開封存的井，有些水質有變，不能使用；枯旱時期，地下水位也降，不一定取得到水，目前看來都是憑空想像，能挖到多少水令人存疑；挖井取水以解乾旱燃眉之急，乍聽可行，但就算挖到也是杯水車薪。

李鴻源指出，要解決竹科缺水問題，最大水源在一天處理將近100萬噸的八里汙水處理廠，因汙水本來就集中在那裏，已做到二級處理，只要再加一個再生水廠升級為三級處理，一天供應桃竹40萬噸水沒問題，桃竹與竹科問題可一次解決。

李鴻源說，他推動興建的鳳山溪汙水暨再生水廠，蓋好後跟中鋼簽約，一度水賣18元台幣，「中央出錢、地方收錢」，高雄市政府一天可收到近40萬元，也解決中鋼缺水，這個模式可複製推動。

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