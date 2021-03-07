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黑白集╱美花鑿井 標哥祈雨

黑白集
面對逾半世紀以來最大旱災，經濟部長王美花提出科學園區可鑿井取水。（本報資料照片）
面對逾半世紀以來最大旱災，經濟部長王美花提出科學園區可鑿井取水。（本報資料照片）

農田水利署請託大甲鎮瀾宮合辦祈雨法會，鎮瀾宮董事長顏清標將茹素白衣、率官員與信眾向「雨水媽」大甲媽祖祈求天降甘霖。但顏清標老實說，他也沒把握會不會下雨。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說，「天若無雨，人就沒步」。侵吞水利會民產卻只教農民休耕的農水署已經「沒步」，水資源管理失能卻脫口鑿井救晶片的經濟部長王美花也「沒步」了。

「臨渴掘井」語出戰國時期醫書《黃帝內經》，比喻事到臨頭才準備，為時已晚。如今旱象嚴峻，現代版的「臨渴掘井」，就是要科學園區挖井解渴，蔡政府跳祈雨舞助陣。

台灣雨量不少，卻常缺水。例如新竹地區一天用水50餘萬噸，竹科15萬噸；蔡英文總統、蘇貞昌院長2月主持「桃園—新竹備援管線」通水典禮，一天送水20萬噸；水利署在新竹南寮新設海水淡化廠，日供1.3萬噸；新竹市水資源回收中心日產回收水1萬公噸，並設16口抗旱水井日供3萬噸。政府打光手上的牌，還是解不了渴，王美花只好要竹科鑿井取水。

顏清標沒把握祈雨後會不會下雨，不過氣象局預測鋒面通過，有局部短暫陣雨的機率，屆時又是信者恆信，不信者恆不信。但水資源政策失靈，前瞻計畫水環境建設破功，氣候變遷應對無力，只能美花鑿井、標哥祈雨？

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