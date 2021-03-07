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年均降雨是世界2.6倍 李鴻源：台灣根本沒資格喊缺水

台灣新聞組╱台北7日電
台灣水情告急，內政部前部長李鴻源表示，要解決水資源問題，還是應回歸專業，通盤評估可用工具再去妥適推動。（記者周志豪／攝影）
台灣水情告急，內政部前部長李鴻源表示，要解決水資源問題，還是應回歸專業，通盤評估可用工具再去妥適推動。（記者周志豪／攝影）

面對缺水危機，內政部前部長李鴻源昨說，台灣根本沒有資格喊缺水，台灣年均降雨是世界平均值的2.6倍，但每人可分到的雨水比沙烏地阿拉伯還少，不到世界平均值的一半，「今天外面下雨，我們卻談缺水，不覺得很諷刺嗎？」經濟部前部長尹啟銘說，水資源問題需要長期規畫，不能臨時抱佛腳。

影音來源：聯合新聞網

李鴻源說，台灣缺水的根本原因是民眾極度浪費水資源，沒有人認真把雨水回收再利用，以色列沙漠國家以滴灌推動農作，人家沙漠國家，農場一片綠油油，台灣雨量那麼多，天天喊缺水。

李也說，以台灣現行經濟水平，農業用水水權仍高達七成，結果是水從日據、清朝時代留下來的灌溉渠道傳送，蒸發損失四分之一、漏水漏一半，從水庫放出來到田裏只剩25%；只要調出二成農業用水，台灣基本上也不缺水。政府未來不能再談開源，重點是節流，要更積極興建汙水暨再生水廠，推動汙水回收再利用才是最佳解決方案。

退休水利官員表示，現在最怕水井太久沒用，想抽卻沒水，或是水質遭重金屬汙染；最傷腦筋的問題是如何將水交給工業使用，目前只能靠水車載運，成本較高，可見政府對抗旱沒有長期規畫。

面對缺水問題，尹啟銘提出兩個解方：一是將農業水權移轉工業與民生使用，但水權分配問題向來有政治課題；二是蓋新水庫，但存在環保問題，十幾年來最後一個蓋成的只有雲林湖山水庫，執政者要有魄力，而非只想著大內宣。

對於鑿井取水的可行性，中央大學地球科學系主任顏宏元說，地層下陷跟水井位置有關，水層深一點比較沒有下陷問題。

中央大學應用地質系教授李錫堤表示，台灣已畫定地層下陷區，若是救急、量也不多就影響不大，但若持續抽好幾個月，就容易增加下陷量。

台灣 退休 內政部

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