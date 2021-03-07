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打疫苗只是參考…陳時中：擬檢驗取代疫苗護照

記者陳碧珠、陳婕翎／台北7日電
指揮官陳時中說明，未來可能用檢驗取代疫苗護照，依據入境國家疫情縮短檢疫時間，規畫三、五、七天檢疫。（記者鄭超文／攝影）
指揮官陳時中說明，未來可能用檢驗取代疫苗護照，依據入境國家疫情縮短檢疫時間，規畫三、五、七天檢疫。（記者鄭超文／攝影）

AZ疫苗11.7萬劑抵台，台灣終於可以開始準備接種疫苗，指揮中心指揮官陳時中日前表示，等疫苗覆蓋率達六成以上，就會推動入境檢測，作為縮短檢疫時間的標準。他昨天說明，打疫苗只是參考，還有許多變數及科學證據不足，可能用檢驗取代疫苗護照，依據入境國家疫情縮短檢疫時間，規畫三、五、七天檢疫。

全球期待疫苗終結新冠肺炎，歐盟、以色列等著手發放疫苗護照，期待為經貿旅遊互動按下啟動鍵。對於陳時中的說法，學者表示憂心，台灣疫苗六成覆蓋率若要達陣，恐已下半年，「這是不相信疫苗的表現」，也不實際，台灣在全球解封的過程恐喪失經濟先機。

前疾管局長蘇益仁對陳時中的說法表示不解，「這樣的做法，科學背景在哪裡？」他表示，疫苗能准許接種，有臨床實驗基礎才被核可，以色列1月初開始施打，接種比率達三、四成後，重症比率就開始下降，防疫壓力降低，開始發綠色通行證。

蘇益仁表示，目前上市疫苗，保護力從五、六成到九成五都有，打了疫苗之後，感染頂多是輕症，施打後病毒量減少，傳染力也下降，這些結果也都有數據佐證。他認為，打完疫苗不會讓新冠疫情消失，而是讓疫情流感化，政府現在的做法仍像防堵疫情，應該根據科學規畫。

台大兒童醫院院長黃立民說，指揮中心立意雖好，但執行可能有難度，入境人數一多，更有困難；雖然各國疫情不同，但還是要看個別入境者有沒有帶病毒進來。

黃立民建議，依接種疫苗保護力評估，高保護力疫苗超過九成以上者，輔以要求口罩勤洗手，或加上簡易抗原篩檢；接種疫苗若保護力七成左右者可輔以抗原或抗體檢測。

「各國都在做，就跟隨世界腳步。」蘇益仁指出，20至50歲年齡層非疫苗優先施打對象，卻是國家經濟商業旅行主力，台灣施打疫苗時程已晚，開放又晚，機會成本也是防疫作為要衡量的。

對於六成覆蓋率，蘇益仁指出，要滿足六成施打率，等於至少要有2600萬劑，目前第一批才來11.7萬劑，「到貨也不等於立刻施打」，推測最快6月才能達陣；相較於去年600萬劑的流感疫苗，接種量暴增四倍以上，相當考驗公衛體系的施打量能。

疫苗是解封希望，指揮中心監測各國疫苗不良反應事件，醫療應變組副組長羅一鈞昨天表示，沒有任何疫苗出現直接導致死亡的個案。南韓自2月26日開打，已施打AZ疫苗29.1萬劑，嚴重不良反應一件，為30多歲女性接種後呼吸加速、眼瞼腫脹，其有甲狀腺低下病史；死亡調查事件七件，未發現疫苗導致死亡者。

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