我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

台缺水請神明幫忙！92年前祈雨文曝光 拜完就下雨

記者楊德宜／台北6日電
1929年《臺灣日日新報》以近半版篇幅報導台灣各地降雨情形，並以「慈雨」為標題，因為這場大雨解除此波旱象，農家也因此爆出了歡喜呼喊的聲音。(取材自「Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心」臉書粉專)
1929年《臺灣日日新報》以近半版篇幅報導台灣各地降雨情形，並以「慈雨」為標題，因為這場大雨解除此波旱象，農家也因此爆出了歡喜呼喊的聲音。(取材自「Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心」臉書粉專)

農田水利署明天和大甲鎮瀾宮在鎮瀾宮前廣場舉行祈雨法會（ https://udn.com/news/story/7325/5291568 ）。「Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心」臉書粉專表示，今年旱象嚴峻，祈雨法會中的重點之一是誦讀祈雨文，粉專並曝光92年前的祈雨文內容。

「Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心」臉書粉專（ https://www.facebook.com/CWB.SRWC/photos/a.1075013979216563/4001475073237091 ）表示，1929年初西半部地區連續五十幾天無雨，各地旱象頻傳，當時新聞標題屢屢出現「領臺以來空前の水飢饉」、「高雄州下は二十五年來の大旱魃」等極為聳動的文字，反映了當時旱災的嚴重威脅。

1929年台中仕紳張麗俊受地方委託撰寫祈雨文，並在3月31日、農曆2月21日在豐...
1929年台中仕紳張麗俊受地方委託撰寫祈雨文，並在3月31日、農曆2月21日在豐原慈濟宮進行祈雨儀式。(取材自「Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心」臉書粉專)

因此當時很多地方都出現向神明祈雨的儀式，其中台中仕紳張麗俊受地方委託撰寫祈雨文，並在3月31日、農曆2月21日在豐原慈濟宮進行祈雨儀式，當天和隔天台中分別降下0.1和0.8毫米的雨量，當然這樣的雨量不足以解除旱象。

「Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心」臉書粉專表示，後續中南部地區乾旱新聞仍多，直到5月中旬各地降下豪雨，其中台中在一日內降下137.1毫米的雨，《臺灣日日新報》以近半版篇幅報導台灣各地降雨情形，並以「慈雨」為標題，因為這場大雨解除此波旱象，農家也因此爆出了歡喜呼喊的聲音。

1929年台中仕紳張麗俊受地方委託撰寫祈雨文，並在3月31日、農曆2月21日在豐...
1929年台中仕紳張麗俊受地方委託撰寫祈雨文，並在3月31日、農曆2月21日在豐原慈濟宮進行祈雨儀式。(取材自「Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心」臉書粉專)

明天的祈雨法會，鎮瀾宮將設壇，鎮瀾宮董事長顏清標和副董事長鄭銘坤與董監事人員參加，包括信徒總計超過500人。中央氣象局長鄭明典日前也在臉書表示「想看」。

近日天氣預報，中央氣象局說，今天白天鋒面接近，北部、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門亦有零星短暫陣雨；今晚起至明天白天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；中部以北、東北部地區及金門、馬祖有短暫陣雨，並有局部雷雨及較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖亦有局部短暫陣雨。

氣象局說，明晚起東北季風影響，北部及東半部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。

今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易有長浪發生。

臉書 台灣 facebook

上一則

刪Q跨第一步！罷免陳柏惟 一階審核通過

下一則

連標點都一樣 台鐵刊物涉抄襲委外報告

延伸閱讀

東聖荷西接種中心先到先打 大排長龍亞裔居多

東聖荷西接種中心先到先打 大排長龍亞裔居多
疫情重災區 東聖荷西增設疫苗接種中心

疫情重災區 東聖荷西增設疫苗接種中心

治水無策？台官署求助媽祖 竟託顏清標祈雨

治水無策？台官署求助媽祖 竟託顏清標祈雨
憂疫情復燃 東京都及3鄰縣緊急事態延至21日

憂疫情復燃 東京都及3鄰縣緊急事態延至21日

熱門新聞

美國印太司令部出版的軍事期刊《印太防務論壇》（Indo-Pacific Dedense Forum）最新一季報導，「捍衛戰士」第二集「獨行俠」中主角身穿的飛行夾克，背上布章日本與中華民國旗幟遭到移除。（取材自Forum）

電影「捍衛戰士」背章中華民國國旗遭棄 美海軍講話了

2021-02-27 23:27
韓國瑜(左起)一家三口李佳芬、韓冰出席白嘉莉(左二)的生日宴。取材自臉書

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

2021-03-02 07:20
台灣新鮮鳳梨出口美國，檢驗程序繁雜，美國市場上的鳳梨，多是佛州出產，或是從中南美地區進口。(記者曹健／攝影)

認購台灣鳳梨卻進不了美國 僑界批大內宣

2021-03-03 02:30
3月是鳳梨盛產期，原本忙著採收準備銷往大陸的農民，如今大批訂單被取消，只能乾著急。（本報資料照片）

台鳳梨銷中國 學者曾示警：品管愈來愈糟

2021-02-27 20:38
高雄六龜近年主要栽種蜜風鈴品種專攻大陸外銷市場，這種口味的蓮霧不受國內消費者青睞。（記者徐白櫻／攝影）

不止禁台灣鳳梨？高雄蓮霧下周銷往中國訂單喊停

2021-02-28 00:28
環球時報社評指，台方過去兩年先後禁華為、淘寶和愛奇藝，與美國的對華打壓遙相呼應。（本報資料照片）

台禁華為、淘寶、愛奇藝… 環時：禁鳳梨哪算牌

2021-03-02 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多

雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折