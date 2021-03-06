台缺水請神明幫忙！92年前祈雨文曝光 拜完就下雨

1929年《臺灣日日新報》以近半版篇幅報導台灣各地降雨情形，並以「慈雨」為標題，因為這場大雨解除此波旱象，農家也因此爆出了歡喜呼喊的聲音。(取材自「Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心」臉書粉專)

農田水利署明天和大甲鎮瀾宮在鎮瀾宮前廣場舉行祈雨法會（ https://udn.com/news/story/7325/5291568 ）。「Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心」臉書 粉專表示，今年旱象嚴峻，祈雨法會中的重點之一是誦讀祈雨文，粉專並曝光92年前的祈雨文內容。

「Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心」臉書粉專（ https://www.facebook .com/CWB.SRWC/photos/a.1075013979216563/4001475073237091 ）表示，1929年初西半部地區連續五十幾天無雨，各地旱象頻傳，當時新聞標題屢屢出現「領臺以來空前の水飢饉」、「高雄州下は二十五年來の大旱魃」等極為聳動的文字，反映了當時旱災的嚴重威脅。

1929年台中仕紳張麗俊受地方委託撰寫祈雨文，並在3月31日、農曆2月21日在豐原慈濟宮進行祈雨儀式。(取材自「Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心」臉書粉專)

因此當時很多地方都出現向神明祈雨的儀式，其中台中仕紳張麗俊受地方委託撰寫祈雨文，並在3月31日、農曆2月21日在豐原慈濟宮進行祈雨儀式，當天和隔天台中分別降下0.1和0.8毫米的雨量，當然這樣的雨量不足以解除旱象。

「Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心」臉書粉專表示，後續中南部地區乾旱新聞仍多，直到5月中旬各地降下豪雨，其中台中在一日內降下137.1毫米的雨，《臺灣日日新報》以近半版篇幅報導台灣 各地降雨情形，並以「慈雨」為標題，因為這場大雨解除此波旱象，農家也因此爆出了歡喜呼喊的聲音。

1929年台中仕紳張麗俊受地方委託撰寫祈雨文，並在3月31日、農曆2月21日在豐原慈濟宮進行祈雨儀式。(取材自「Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心」臉書粉專)

明天的祈雨法會，鎮瀾宮將設壇，鎮瀾宮董事長顏清標和副董事長鄭銘坤與董監事人員參加，包括信徒總計超過500人。中央氣象局長鄭明典日前也在臉書表示「想看」。

近日天氣預報，中央氣象局說，今天白天鋒面接近，北部、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門亦有零星短暫陣雨；今晚起至明天白天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；中部以北、東北部地區及金門、馬祖有短暫陣雨，並有局部雷雨及較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖亦有局部短暫陣雨。

氣象局說，明晚起東北季風影響，北部及東半部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。

今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易有長浪發生。