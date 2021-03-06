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「梅竹賽」爆雙重學籍 清大缺席抵制 陽明交大：並無違規

記者巫鴻瑋／新竹6日電
因清華大學師生集體不出席辛丑梅竹賽開幕式，會場留下許多空位。（圖：陽明交大攝影社提供）
因清華大學師生集體不出席辛丑梅竹賽開幕式，會場留下許多空位。（圖：陽明交大攝影社提供）

清華大學與陽明交通大學的校際競賽「梅竹賽」昨在陽明交大舉行開幕典禮，不料卻爆出陽明交大羽球隊選手有雙重學籍，引發清大羽球隊不滿，退賽抗議，清大各校隊也棄賽力挺；清大校方前晚則在臉書發文指「同學們做了艱難而了不起的選擇」，校方代表昨更集體不出席開幕典禮抵制；陽明交大則說，比賽會照常進行，遺憾清大棄賽。

今年梅竹賽爭議起因是陽明交大羽球隊中，有兩名選手具國防大學與陽明交大雙重學籍，但清大羽球隊認為不應讓雙重學籍選手參賽，陽明交大認為符合梅竹賽辦法，並未違反規定，最終導致清大羽球隊退賽抗議。

此外，清大棒球隊也因為梅竹賽賽程與大專盃比賽撞期同天舉行，去年11月向陽明交大提出協議延賽，卻被主辦方陽明交大學務長裁定否決，清大棒球隊最後決定以大專盃為優先，退出梅竹賽。

清大桌球隊、排球隊及籃球隊等校隊，為聲援退賽同學，陸續發表棄賽聲明。清大校方也在臉書上表示「同學們做了艱難而了不起的選擇。梅竹賽是一項重要的教育洗禮，教我們在痛苦的選擇中學會孰輕孰重。我們支持同學」。

今年主辦梅竹賽的陽明交大，昨下午舉行開幕典禮，清大師長全體不出席，原安排由陽明交大校長林奇宏及清大校長賀陳弘共同敲鑼宣布開賽，卻因賀陳弘未出席，由陽明交大校務長李大嵩代替上場敲鑼，再度引發清大校方不滿「未授權陽明交大代表清大」。

清大校友說，梅竹賽歷來都是兩校相互較勁的場域，但因陽明交大有獎金制度，清大無，讓人懷疑陽明交大不擇手段要贏得比賽。

林奇宏昨也發表公開信，信中指出梅竹賽一向是由學生自發性辦理，校方絕對尊重也支持梅籌會及校隊球員參與梅竹賽的決定。

辛丑梅竹賽總召、陽明交大學生林建丞表示，今年的比賽場地都已備妥，希望賽事能照常舉行，不排除採友誼賽方式，會持續溝通；但兩校學生、校友早已在網路交戰，互相攻擊是對方造成爭議。

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