新聞評論╱抗旱無能！經濟部卻還在「慣老闆」

經濟部長王美花。(本報資料照片)

入春後旱情持續嚴峻，經濟部宣布桃、竹、苗地區自來水進一步管制，由夜間減壓八小時擴大為全天減壓供水。此舉，至少影響一百萬人的生活。中央抗旱應變中心端出升級版抗旱大餐，引起民眾強烈反彈，不滿政府眼睜睜看著旱象惡化卻毫無作為。

去年台灣 沒有颱風，除七月下過一場稍具規模的梅雨，中南部無雨的情況已持續甚久。媒體引為乾旱指標的日月潭 「九蛙疊像」，九蛙早已全部露出，旱象一覽無遺。不僅如此，日月潭因蒸散作用強烈，上周湖底鰱魚王的老巢竟被掀翻，近二十條超過五十台斤的鰱魚王成了漁家莊的珍饈。久旱之害，不僅民眾深受其苦，連魚類和環境都難逃災厄。

這些絕非趣聞，因為全台乾旱還在持續。新竹以南七座主要水庫告急，包括新竹寶二水庫，苗栗永和山、明德、鯉魚潭水庫，台中德基水庫，南投霧社水庫，台南曾文水庫，均進入蓄水量「十％保衛戰」。其中，曾文水庫歷史悠久且功能卓越，如今水庫乾涸見底，泥土裸露龜裂，讓人怵目驚心。

由於缺水，政府一再要求農田停灌休耕，將水留給工業和民生。目前全台由北到南，停灌面積已高達七・四萬公頃，占總灌溉面積的四分之一。去年至今，政府已發出七十多億元停灌補償經費，還填不完這個旱象無底洞。更扯的是，由於停灌補償辦法訂定得不周全，農田地主與代耕業者爭搶補償金的糾紛一再發生，鬧得不可開交。

險峻的旱象，迫使經濟部長王美花上第一線，發表「經濟部傾全力防止台灣出現缺水告民眾書」。洋洋灑灑的長篇大論，旨在說明政府過去一年抗旱的努力，並信心喊話說經濟部有能力應對後續局面。問題是，民眾要看的不是政府的抗旱宣示，要看的是政府的實際對策，以及減壓供水要到何時才能解除。但是，只要看到水利署官網上密密麻麻的停水公告，民眾會相信旱情有望紓解嗎？

台灣地區的水資源情況「多雨貧水」，受限於地形、氣候，能夠截流利用的部分不多。除了降雨、地上水、地下水、河川伏流外，不可能有其它來源，因而水資源管理必須嚴守量入為出、謹慎調度原則。在王美花的抗旱宣告中，提出取消地下水引用限制、開放鑿井等措施救急，這些調度並非不可行，但我們向老天預支各種水，日後老天都會要回去的。

我國的水資源管理本來有一套完整制度，早年中央制定「台灣地區綜合開發計畫」，從上到下分層規範，由綜合開發計畫主導下，透過區域計畫、都市計畫等落實在國土管理上。這套國土規劃制度，卻因民選縣市長各行其是自訂地方發展計畫，造成國土綜合管理的崩潰。二○一五年，奮戰二十餘年的《國土計畫法》在立法院三讀，原有機會逐步導正這個大問題；卻因立法院不敵利益團體壓力，相關計畫一再延宕，實施及落實也變得遙遙無期。

水資源管理的另一大盲點，是政府過度照顧工業，輕忽農業。農民都很認命，願在缺水時要讓水給工業；但過度「重工輕農」，卻造成政府對整體水情掌握的漫不經心，以為隨時可奪農民之水供應工業。工業用戶則有恃無恐，以為隨時可花錢買水來用，而不願費心投資 加強廠區用水的再淨化及再利用。

蔡總統上月巡視石門水庫「北水南調」工程，說要調水支援竹科。但有些大老闆根本不把這些水放在眼裡，一聽到要減壓供水，就說要派水車另外買水。這不正是經濟部寵出來的「慣老闆」？