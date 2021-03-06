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昔祈雨解旱 官披麻帶孝示誠心

記者陳雅玲、余采瀅、陳秋雲、吳淑君／綜合報導

祈雨不是新鮮事，每逢大旱都有官員辦求雨儀式，過去求雨者還須披麻帶孝，因為民間認為大旱異象，可能是主政者行為不當，向上天請罪、乞求憐憫。但學者指出，祈雨儀式的心理安撫作用大於實質，不是祈雨就能有雨。

鎮瀾宮表示，自清朝至今，大甲媽的祈雨法會約有10餘次紀錄，由大甲媽、神農大帝、貞節媽登祈雨壇，為人民請命求雨，歷次都有求必應，數日後皆有天降甘霖的紀錄。

翻看鎮瀾宮宮誌，其中1張於1963年5月11日所拍的照片顯示，當時台中縣嚴重乾旱，時任縣長何金生率縣民2千餘人，全體披麻帶孝、穿草鞋，抬著大甲鎮瀾宮2媽及神農大帝的神轎遊街，沿途居民夾道跪迎，並高喊「天王賜雨」、 「雨來呀」，遊行到大甲水尾溪河床設香案祈雨，約1小時後就下起大雨。

台中教育大學台灣語文學系主任林茂賢說，過去久旱不雨時，常由寺廟舉辦祈雨法會，最常見由媽祖廟主辦，這也反映台灣的媽祖信仰文化，因為媽祖通常在農曆2月底出巡遶境，這時農作物都剛播種，農民都很期待雨水，媽祖出巡通常也都會下雨，因此有「雨水媽」之稱。

台灣多次面臨乾旱，官員辦祈雨儀式者不勝枚舉，例如1954年9月因旱象持續，時任桃園縣龜山鄉鄉長曹成金及各村長均披麻帶孝，率民眾到新莊淡水河邊祈雨。1955年3月，全台各地旱象不止，各地紛紛舉辦祈雨活動，苗栗縣更為此全縣齋戒沐浴3天、禁屠1日。

1956年7月，花蓮縣議會通過提案，建議縣府向天祈雨以救生靈萬物，當時縣長左右為難，為此向省府請示，所幸1場及時雨解決困境。

1993年台灣再現大旱，連雨都基隆都連續兩個多月沒下雨，當年9月12日，基隆市長林水木和台南市長施治明不約而同在基隆、台南設壇祈雨，林水木還披麻帶孝，以示誠心。

阿美族也有祈雨祭，由寡婦與鰥夫來潑水，必須全身濕透才算誠意，眾人會圍著香蕉、齊唱求雨之歌。

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