黑白集／女王都打疫苗了 小英不打嗎？

首批AZ疫苗抵台，被排定優先施打的醫護人員對於打或不打，態度兩樣情。 圖為義大利那不勒斯醫護人員展示AZ新冠疫苗。（歐新社）

千呼萬喚始出來，英國牛津AZ疫苗 終於到貨，蘇貞昌證明他是條漢子，宣示如台灣 民眾對疫苗有疑慮，他將率先施打。這個但書純屬多餘，蘇貞昌原本就該打頭陣示範，保證掌聲如雷、人氣爆棚。

這就是身先士卒的精義。試想若在戰場，將領躲在後頭，只叫兵卒衝鋒陷陣，前方能不丟盔棄甲？現在全球採用的疫苗就那幾款，風險未定，打疫苗可不是爭特權，官員若還推辭不就，那不叫美德，而是卸責！

這款牛津疫苗聲名先盛後衰。撇開保護力不談，它高比例的發燒等副作用，在德國成了滯銷品，預約民眾放鴿子搞失蹤，法國、奧地利醫護人員抗議，南韓還出現死亡個案。如今台灣醫護人員還在遲疑，如果政治人物畏畏葸葸，誰還敢打疫苗？

這就可以看出政治領袖的風範與作用。伊莉莎白二世已94歲，與夫婿菲利普親王帶頭施打，英國民眾反而只信賴牛津疫苗；拜登更氣魄，還沒就職總統，就打了兩劑輝瑞。反而是自詡彼得大帝的普亭 ，竟以太老為由不打自家疫苗，自毀英名。

國歌裡那句「為民前鋒」，其實就是廟堂人物的天職。陳時中就因態度曖昧，被狂酸只想讓「別人先死」；蘇貞昌如能挽袖一搏，不僅掙個顏面，還能把普亭比下去，接班後勢更加看好。話說女王都打了，蔡英文不打嗎？