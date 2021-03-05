打不打AZ疫苗？「想再等一等」醫護態度兩樣情

首批AZ疫苗抵台，被排定優先施打的醫護人員對於打或不打，態度兩樣情。(本報資料照片)

首批AZ疫苗 抵台，也排定與新冠肺炎病患直接接觸的第一線醫護人員優先施打，但醫護態度兩樣情。疫情專責醫院多半支持「有疫苗就先打」，非專責醫院的醫護則多數觀望，擔心有副作用無法上班，想「再等一等」。

本報系聯合報報導，衛福部桃園醫院歷經40天群聚感染風暴，3月恢復營運，院長徐永年表示，施打疫苗前，桃園11家急救責任醫院內願意施打的醫護，會由桃園市衛生局造冊，是否施打屬個人意願，醫院不會強迫。也收治新冠肺炎病患的高醫附設醫院重症加護醫學中心主任許超群說，打疫苗才有機會取得全球通行證，會鼓勵醫護施打。

不過新北一家大型醫院的醫護說，院內多數人都不太敢打AZ疫苗，因「台灣相對安全，感覺不用急著打，打了反而有風險」。南部某醫學中心急診部主任說，很多報告指AZ疫苗防護力較不高，副作用也多，「感覺這支疫苗不是很穩定」。

另外，南韓近幾天出現5例接種AZ疫苗後死亡案例，新北市長侯友宜昨對衛福部長陳時中 及行政院長蘇貞昌喊話，民眾如果有疑慮，政府首長有責任率先施打，安頓民心；陳時中及蘇貞昌都有喊出，「疫苗不足我不搶，沒人敢打我率先」。

台北中國時報報導，侯友宜表示，政府在採購及宣布疫苗品質數量上，相信中央一定有做法，民眾施打過程中如果有疑慮，政府首長有責任率先施打，帶動安頓民心，這是每個政府首長應盡責任。依照指揮中心的規畫，地方首長施打序為第二位。