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只能再撐5年 勞保破產迫在眉睫 改革卻牛步

記者賴于榛、陳素玲／台北5日電
攸關千萬勞工福利的勞保2026年將面臨破產危機，改革已迫在眉梢。（記者曾吉松／攝影）
攸關千萬勞工福利的勞保2026年將面臨破產危機，改革已迫在眉梢。（記者曾吉松／攝影）

勞保局精算評估，勞保2026年將面臨破產危機，學者專家紛紛指出，勞保改革已迫在眉睫。

行政院政務委員林萬億昨天證實，「勞保破產時間的確相當緊迫」，對於蔡英文總統承諾每年約200億元（台幣，下同，約7.1億美元）撥補基金，行政院除了保證蔡總統的承諾將繼續實現，勞動部也正與專家學者、勞工團體蒐集關於勞保條例修正的意見。

國民黨立委曾銘宗表示，蔡英文總統首任任期將軍公教勞四大年金改革列為「非改不可」政策，也召開國家年金改革國是會議，但勞保潛藏負債深，蔡政府卻無任何勞保改革方案，置千萬勞工於何地？

據勞保局2018年財務精算報告，勞保50年未提存潛藏負債已增加到9.11兆元，破產年限由2015年精算的2027年提前至2026年，勞動部長許銘春日前透露，去年勞保潛藏負債恐突破10兆元。

勞動部去年一度傳出要啟動勞保改革，引發軒然大波，最後無疾而終。林萬億昨說，關於勞工保險條例修正，確實面臨破產的時間相當迫切，現正蒐集專家學者、勞工團體意見，並依這些意見評估、檢討要如何納入改革條文，蔡總統承諾要撥補勞保基金，也會繼續實現。

台大國發所教授辛炳隆指出，勞保基金帳面的現金水位逐漸降低，政府雖保證勞保不會倒，但民眾也看得出現金減少，未來若產生擠兌現象，恐加劇現金流失，現行方案是政府每年撥補200億元，但勞保潛藏負債已突破10兆元，顯然是杯水車薪。

辛炳隆說，勞保改革無法拖延，林萬億已表態相關改革正在進行中，行政院一定要對外說明改革方向與時程；勞保改革不能單用財務危機來看待，而是要從保障勞動者退休安全的角度去思考，避免出現類似日本「下流老人」的情形。

辛炳隆說，國外因為投保薪資上限很高，因此拉長投保年限衝擊不大，但台灣投保薪資上限很低，一旦拉長投保年限，投保薪資低，甚或從未超過投保薪資的弱勢者衝擊就會越大，政府應考慮設計樓地板，避免投保薪資低的人反而承擔比較高的代價。

淡江大學風管系教授郝充仁指出，雖然勞保基金還有7600多億，但去年收支逆差擴大到480幾億元後，近期缺口會再增到約700億元，基金歸零是早晚的事。

勞保邁向破產？近年虧損擴大。
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破產 勞工 蔡英文

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