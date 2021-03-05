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房子、黃金、現金…富婆4061萬遺產無人繼承充公

台灣新聞組／台北5日電
北部地區一名富有女性，名下有房子、黃金及現金等遺產共4500多萬，因無人繼承全繳庫。圖為示意圖。（本報資料照片）
北部地區一名富有女性，名下有房子、黃金及現金等遺產共4500多萬，因無人繼承全繳庫。圖為示意圖。（本報資料照片）

民眾去世後遺產無人繼承，清償債務後若有剩餘將歸屬國庫，財政部統計，2020年共有60案、金額1億7575萬（台幣，下同，約625萬美元）；北部有名富有女性，留下4061多萬元遺產無人繼承全繳庫，為去年單筆最大案。

中央社報導，財政部國庫署統計，2020年無人繼承遺產繳庫案件為60案，比前一年增加21件，創歷年新高，繳庫遺產金額1億7575萬元，為歷年第三高，僅次於2017年的2.41億及2013年的2.23億元紀錄。

財政部官員表示，無人繼承遺產繳庫情形相當隨機，增減原因很難具體分析，且遺產清理完債務、產權問題後，有剩下才會繳庫，實務上很多無人繼承案件都是債務大於遺產，因此繳入國庫案件有限，進入國庫的錢都將用於國家政務推動。

去年無人繼承遺產繳庫最大筆金額達4061萬餘元，屬於北部地區一名富有女性的遺產，名下原有房子、黃金、銀行利息及現金等資產共4500多萬，繳納完遺產稅、遺產管理費用等，最終繳庫4061萬餘元，創歷年單案第三高紀錄。

歷年繳庫單案最高金額紀錄落在2013年，單筆金額高達1.9億元，次高紀錄出現在2017年，金額為1.7億元。

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