四子女放棄繼承、千萬遺產全留母 專家：這種孝法很NG

房市示意圖。(本報資料照片)

父母有一人過世，如果留有遺產，不少人會選擇放棄繼承權，把房子或現金，全數留給還在世的爸爸或媽媽，以示孝心。專家說，這種孝順方式可能惹出大麻煩。

新北市最近就有一個案例。新北市地政士公會公關主委鄭文在表示，家住板橋的張爸爸和老伴同住，育有二男二女共四個小孩，子女們都已經成家立業，子孫滿堂，有人並長年在美國 經商。

今年1月，張爸爸過世，名下留有板橋一間市價千萬台幣房子，以及300多萬台幣現金存款，四個小孩連絡討論後，為讓媽媽頤養天年，毫無顧慮，決定一起向法院遞狀拋棄繼承權，把現金和房子全部留給媽媽。

鄭文在說，在他們四人決定去法院之前，公會透過他們朋友得知此事，立刻決定出手阻止。

他說，原因很簡單，依照民法1138條規定，若子女拋棄繼承權，孫子輩就是第一順位繼承人。如果他們真的向法院完成拋棄繼承，媽媽並無法單獨繼承，而是繼承權由媽媽和四名子女，轉變成媽媽和多位孫子女一起繼承。

如此一來，原本單純五人繼承，瞬間變成複雜的數十人繼承，除非連孫子們一併拋棄繼承權，但孫子女中有未成年人，還有人歸化為美國人，要全數辦理放棄，將是一項超大工程，想到就令人頭皮發麻。

鄭文在說，經過公會解說，四人恍然大悟，並接受建議，改採協議分割遺產的方式辦理，將想分配給媽媽的不動產及現金等，透過分割協議書載明同意分配給媽媽，如此可以達到盡孝的目的，也可避免繼承權的複雜化。

至於辦理方式，兄弟姊妹四人只要在遺產分割協議書中簽名，載明同意分配即可，即使分配0元也不會影響繼承登記的進行。

鄭文在表示，繼承權是一堂生活中必修的學分，向前延伸可以透過意定監護、遺囑、信託等配套完成，建議有機會就應超前布署，並多問問專業地政士或是律師意見，好的規劃事半功倍，錯誤的處理，可能事倍功半。