政院拍板 軍教月退俸增調整門檻

行政院會4日拍板，新增軍教月退俸調整門檻，包括消費者物價指數成長率達正負百分之五或至少每四年應予檢討；為避免違憲爭議，行政院會也通過修法，退休軍教轉私校教師可領取月退俸與月薪。(記者黃義書／攝影)

為避免違憲爭議，行政院會昨天通過修法，退休軍教轉私校教師可雙領月退俸與月薪；政院修法也同步新增退休俸調整的門檻，亦即消費者物價指數 累計成長率達正負百分之五時，應予調整退休俸、贍養金及遺屬年金、退撫基金等，調整比率則由行政院會同考試院決定，或至少每四年應予檢討。

大法官前年宣告年金改革部分條文違憲，包括公務人員退休資遣撫卹法、陸海空軍軍官士官服役條例、公立學校教職員退休資遣撫卹法，其中規範停止領受退休俸或贍養金、月退休金 權利都被指違憲，即刻失效。

行政院會昨天配合違憲宣告，通過刪除軍教退休人員再任私校停發月退休金規定，等同退休軍教若轉私校教師，退休俸、薪資都能領取。至於公務人員部分，考試院已在上月提出修法版本。

為避免排擠年輕教師空間，教育部將退休再任人數列為獎補助款減列項目，也限制學校不得使用獎補助款支付薪資，且原政府補助再任人員的退撫儲金改由私校支付；另外，為降低軍教人員退休再任意願，規定再任人員公保費，從政府補助部分改由個人負擔。

修法也同步審視軍教退休金制度，未來軍教與政務人員所提繳的退撫基金費用、在職繳付退撫基金費用以及政務人員繳付的自提儲金，將免予課稅，讓軍教與勞工 及私校教職員的在職提繳退撫金的課稅規定趨於一致，預計嘉惠現職約36萬餘人，明年元旦實施。

考試院昨指出，公務員提繳退撫基金及領取退撫給與的課稅方式，分別規定於退撫法及基管條例，繼日前退撫法部分條文修正草案審議通過後，基管條例部分條文修正草案再通過，課稅方式與勞工及私校教職員可望趨於一致，亦即「提繳時免稅，領取時課稅」。

政院修法也要求，消費者物價指數累計成長率達正負百分之五時，應予調整退休俸、贍養金及遺屬年金、退撫基金等，其調整比率由行政院會同考試院，考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率定之，或至少每四年應予檢討，以維繫生活所需。