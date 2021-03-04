基隆市府拆蔣介石銅像斷三截，上百人抗議並控告市長。（記者游明煌／攝影）

基隆市政府為配合國門廣場施工，昨天拆除有70年歷史的基隆火車站前圓環蔣介石銅像，但因底座堅固有鋼筋水泥，吊車吊起時斷成三截，頭部、身體、腳部分離，市府將修復後送桃園慈湖安置。今天上午有上百人到市府前抗議，大批警力圍人牆戒護，兩度舉牌指行為違法要求解散，一度拉扯，一行轉往基隆地檢署提告市長林右昌毀損、叛亂等罪嫌。

來源：聯合新聞網

第三勢力333政黨團結聯盟人員近百人上午11時到市府門口，大批警力在門口圍起人牆阻擋進入。抗議民眾提出三大指控，一是市長林右昌犯了叛國罪，因為市長領中華民國的薪水，把中華民國的前元首「處決、砍頭」。第二點身為市長破壞古蹟 。第三點要告林右昌毀損罪。

現場民眾不斷高喊叛國罪、毀損罪、破壞古蹟，並一度要衝進市府找林右昌請市長說清楚，但被警方人牆阻擋，一度發生拉扯，市府派出參議楊桂杰接下抗議書。警方兩度舉牌，指行為已經違法，要求解散。一行約抗議半小時後離去，轉往基隆地檢署提告。

圓環蔣介石銅像基座前方有于右任提字「民族救星」，落款時間民國41年（1952年），年代相當久，長期以來備受爭議，每到二二八 警方都要派員巡邏、站崗，避免有人破壞、噴漆。昨天拆除前，凌晨時還有三男到場噴漆，銅像全身和基座被染成橘色，還噴「去除威權、實踐正義」等字，拆除過程大批警力戒護防鬧場。

市政府工務處說明，拆除過程花三個多小時，都小心翼翼在處理，會斷成三截是因為年代久遠，底部是用混凝土和鋼筋建的，吊車施加壓力過程中，一拉就攔腰斷掉，會設法修復把斷裂的地方都接合起來。