我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

中國禁台灣鳳梨 香港恐跟進：若發現病蟲害將拒入境

基隆市府拆蔣介石銅像斷三截 上百人抗議並控告市長

記者游明煌／基隆4日電
基隆市府拆蔣介石銅像斷三截，上百人抗議並控告市長。（記者游明煌／攝影）
基隆市府拆蔣介石銅像斷三截，上百人抗議並控告市長。（記者游明煌／攝影）

基隆市政府為配合國門廣場施工，昨天拆除有70年歷史的基隆火車站前圓環蔣介石銅像，但因底座堅固有鋼筋水泥，吊車吊起時斷成三截，頭部、身體、腳部分離，市府將修復後送桃園慈湖安置。今天上午有上百人到市府前抗議，大批警力圍人牆戒護，兩度舉牌指行為違法要求解散，一度拉扯，一行轉往基隆地檢署提告市長林右昌毀損、叛亂等罪嫌。

來源：聯合新聞網

第三勢力333政黨團結聯盟人員近百人上午11時到市府門口，大批警力在門口圍起人牆阻擋進入。抗議民眾提出三大指控，一是市長林右昌犯了叛國罪，因為市長領中華民國的薪水，把中華民國的前元首「處決、砍頭」。第二點身為市長破壞古蹟。第三點要告林右昌毀損罪。

現場民眾不斷高喊叛國罪、毀損罪、破壞古蹟，並一度要衝進市府找林右昌請市長說清楚，但被警方人牆阻擋，一度發生拉扯，市府派出參議楊桂杰接下抗議書。警方兩度舉牌，指行為已經違法，要求解散。一行約抗議半小時後離去，轉往基隆地檢署提告。

圓環蔣介石銅像基座前方有于右任提字「民族救星」，落款時間民國41年（1952年），年代相當久，長期以來備受爭議，每到二二八警方都要派員巡邏、站崗，避免有人破壞、噴漆。昨天拆除前，凌晨時還有三男到場噴漆，銅像全身和基座被染成橘色，還噴「去除威權、實踐正義」等字，拆除過程大批警力戒護防鬧場。

市政府工務處說明，拆除過程花三個多小時，都小心翼翼在處理，會斷成三截是因為年代久遠，底部是用混凝土和鋼筋建的，吊車施加壓力過程中，一拉就攔腰斷掉，會設法修復把斷裂的地方都接合起來。

基隆市府拆蔣介石銅像斷三截，上百人抗議並控告市長。（記者游明煌／攝影）
基隆市府拆蔣介石銅像斷三截，上百人抗議並控告市長。（記者游明煌／攝影）

古蹟 二二八

上一則

去年只外銷澳洲56公斤鳳梨乾 陳吉仲：本月生鮮鳳梨輸出

下一則

前總統布希、柯林頓台灣民間友人 神秘富豪蕭火綿辭世

延伸閱讀

228事件74周年 台美人社團要真相

228事件74周年 台美人社團要真相
促轉會擬撤中正紀念堂儀隊向蔣銅像致敬

促轉會擬撤中正紀念堂儀隊向蔣銅像致敬
上海陝西北路老宅…半部民國史

上海陝西北路老宅…半部民國史
林孝庭追憶：舒茲90多歲思考敏銳 關心中國近代史

林孝庭追憶：舒茲90多歲思考敏銳 關心中國近代史

熱門新聞

美國印太司令部出版的軍事期刊《印太防務論壇》（Indo-Pacific Dedense Forum）最新一季報導，「捍衛戰士」第二集「獨行俠」中主角身穿的飛行夾克，背上布章日本與中華民國旗幟遭到移除。（取材自Forum）

電影「捍衛戰士」背章中華民國國旗遭棄 美海軍講話了

2021-02-27 23:27
韓國瑜(左起)一家三口李佳芬、韓冰出席白嘉莉(左二)的生日宴。取材自臉書

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

2021-03-02 07:20
台灣新鮮鳳梨出口美國，檢驗程序繁雜，美國市場上的鳳梨，多是佛州出產，或是從中南美地區進口。(記者曹健／攝影)

認購台灣鳳梨卻進不了美國 僑界批大內宣

2021-03-03 02:30
3月是鳳梨盛產期，原本忙著採收準備銷往大陸的農民，如今大批訂單被取消，只能乾著急。（本報資料照片）

台鳳梨銷中國 學者曾示警：品管愈來愈糟

2021-02-27 20:38
高雄六龜近年主要栽種蜜風鈴品種專攻大陸外銷市場，這種口味的蓮霧不受國內消費者青睞。（記者徐白櫻／攝影）

不止禁台灣鳳梨？高雄蓮霧下周銷往中國訂單喊停

2021-02-28 00:28
向太陳嵐（左）與向華強（右）。(取材自微博)

向華強父子依親失敗！台內政部不予許可居留

2021-02-25 03:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗
紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆

紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆