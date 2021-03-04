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防疫模範生疫苗慢打 經濟恐變後段班

台灣新聞組╱台北4日電
台灣向AZ藥廠直接訂購1000萬劑疫苗中的首批到貨。（歐新社）
台灣向AZ藥廠直接訂購1000萬劑疫苗中的首批到貨。（歐新社）

過去一年，台灣等亞洲國家以邊境管制等措施防堵新冠病毒，華爾街日報報導，這些防疫模範生如今疫苗施打速度不如歐美國家，恐在全球經濟復甦中落居後段班。

報導說，中國大陸、泰國和澳洲等國近乎封鎖國境防堵新冠病毒，成功阻絕病毒傳播。這些國家民眾生活大致如常，經濟不像歐美地區受創那麼慘重，大陸去年經濟成長2.3%就是例證。

但防疫有成也減輕這些國家迅速施打疫苗的緊迫感。亞洲多數國家已接種人口比率極低，高盛集團估計，多數亞洲經濟體明年才會有足夠人口接種疫苗，達成群體免疫。

新冠疫苗問世後，疫情嚴重的美國與英國展開大規模接種。高盛預測，到了5月，兩國半數人口都將完成接種。歐盟、澳洲將在夏季達成半數人口接種新冠疫苗，大陸、南韓為10月，台灣是12月，其他東南亞國家最快要明年才能達標。

高盛亞太區首席經濟學家迪安竹表示，未來幾季，美洲與歐洲可能展現最大經濟進展，亞洲反彈的速度偏慢，部分國家經濟甚至惡化。

報導中說，亞洲許多民眾仍樂於接受嚴格旅行限制，部分亞洲國家對國境封鎖適應良好，大陸便受益於國內旅遊消費旺盛，製造業忙著替世界其他地方生產貨品。

台灣經濟也因出口暢旺表現出色，去年經濟成長近3%。摩根大通預測，今年台灣國內生產毛額成長5.9%，明年擴張腳步趨緩，成長率估達3.5%。

但封鎖國境的代價是外籍勞工、觀光客和學生都被拒於門外。

疫苗 台灣 高盛

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