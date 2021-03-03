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首批AZ新冠疫苗20萬劑抵台 COVAX承諾：其餘5月前全到

台灣新聞組／台北3日電
牛津（AZ）疫苗，上午10時25分搭乘大韓航空運抵台灣桃園機場。(圖：讀者提供)
牛津（AZ）疫苗，上午10時25分搭乘大韓航空運抵台灣桃園機場。(圖：讀者提供)

中央流行疫情指揮中心日前順利取得COVAX提供的20萬劑牛津（AZ）疫苗，今天上午10時25分搭乘大韓航空運抵台灣桃園機場。據了解，疫苗是搭乘大韓航空691班次抵達台灣，稍早班機已降落。

至於何時開放小三通？國民黨立委陳玉珍昨質詢指出，台灣疫苗愈晚打，愈晚達成群體防護，對經濟影響很大；她同時提問，疫苗施打後，什麼階段考慮恢復開放「小三通」？衛福部長陳時中答詢表示，這不是政治問題，是科學問題，待台灣覆蓋率達到六成起才會開始考慮。

世衛組織推估，全球達到新冠群體免疫須耗費五年，但指揮中心發言人莊人祥預估，台灣十大新冠疫苗優先族群占總人口六成五，若民眾踴躍施打，明年中可達標。莊人祥指出，COVAX平台承諾，除首批疫苗外，其餘AZ疫苗將在今年5月前全數到貨。

對於打了疫苗是否可免疫？陳時中說，政府會做最好認證方式，包括抗體、疫苗施打紀錄等，都會列入考慮，「可能有時候需要驗抗體，還是要能自己掌握一手健康資訊，以那樣的標準來做。」陳時中說，目前對整體觀光業確實有影響，但還是要看最後供應和疫苗覆蓋率時間，「相信我們會趕上。」

非洲國家迦納總統阿庫佛艾杜昨天接種了COVAX所提供的新冠疫苗，成為全球第一人。莊人祥說，COVAX提供台灣476萬劑AZ疫苗，對於供貨總數、送貨時程，目前積極接洽中，該批AZ疫苗由韓國廠提供，韓國2月26日起開打，「打得很順利」，研判相關資訊推延應與韓國廠無關。

加拿大國家免疫諮詢委員會發布指示，不建議65歲以上長者施打AZ疫苗，但莊人祥強調，加拿大政府仍支持長者接種，目前國際分支持長者接種AZ疫苗，如英國；與認為長者接種有效臨床試驗證據不足，選擇不讓長者接種國家，如德國、韓國。

莊人祥引用英國最新研究，發現70歲以上長者接種AZ疫苗保護力隨時間增加，效果比BNT疫苗好；80歲以上長者，不論接種BNT疫苗或AZ疫苗可降低八成住院率；台灣凡18歲以上民眾都可打AZ疫苗，含65歲以上長者，不排除滾動式檢討。

疫苗 台灣 陳時中

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