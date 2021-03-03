台高教機亮相試飛 將啟動作戰測評

漢翔公司董事長胡開宏（中）2日試飛勇鷹新式高教機。(記者曾原信／攝影)

漢翔公司昨由董事長胡開宏同乘勇鷹號高教機原型機，宣示漢翔自主測試將告一段落，後續由空軍測評隊進駐實施作戰測評。漢翔人員披露，若進度順利，勇鷹高教機可望於今年底小批量產兩架交予空軍；而按國防部 政策，首波33架勇鷹高教機將優先撥交台東志航基地，汰換F-5部訓機。

漢翔內部官員證稱，勇鷹三、四號機目前已上架組裝，以因應年底交機需求。至於勇鷹機能否比照現役F-5部訓機掛載飛彈，執行戰訓任務？胡開宏表示，漢翔配合空軍需求，會全力以赴。

漢翔公司昨在台中漢翔沙鹿廠區舉行同乘活動，公開展示勇鷹一號與二號原型機，並由試飛官管延年、胡開宏試飛一號機；試飛官陸志元、戴允平試飛二號機。兩架原型機升空約40分鐘後返場。

漢翔公司2日舉行勇鷹新式高教機試飛，宣示自主測試告一段落。若進度順利，今年底可望小批量產兩架交予空軍。。(記者曾原信／攝影)

胡開宏表示，感謝蔡總統與執政團隊「國機國造」政策，造就高教機研發試飛順利成功，新式高教機是凝聚航空產業能量的開始，讓台灣 3年內重建造機能量、設計新機，未來漢翔將配合政府政策，致力於初級教練機與新一代戰機發展。

昨天親自「帶桿」起飛的胡開宏，在空軍服役時擁有2600小時飛行時數。他說，兩架原型機昨初步測試空軍戰測科目，性能超越現役AT-3教練機。

對於勇鷹高教機的性能，胡開宏不否認，滯空時間可達兩個半小時以上；漢翔公司副總經理杜旭純則證稱，單次試飛曾滯空1小時以上；而依空軍戰訓需求，勇鷹機上配備有虛擬雷達，可實施視距外攻擊訓練，外界關切勇鷹機後座教官視野、前座操作、進場速度，都沒有問題。

陸志元則表示，勇鷹機性能、航電設計，已涵蓋我現役主力戰機包括F-16戰機訓練需求，且擴充能量範圍很大，不管航電、操作系統，或實施對空、對地訓練科目，都符合空軍作戰需求。

空軍現役F-5戰機有後燃器，可進行超音速飛行訓練，勇鷹機沒有軍用推力所需的後燃器。杜旭純說，一則空軍超音速飛行訓練科目很少，而勇鷹機以動能加位能方式（俯衝），也能實施超音速飛行訓練。

立委曾質疑，勇鷹號高教機原型機進場速度約為142浬，較AT-3高出20浬，甚至比F-16的139浬快，對僅受初級教練機受訓的學員恐有負面影響。

杜旭純否認此節，但胡開宏則坦承這方面有改進空間，原型機裝設有許多試飛時的感應器，後續拆掉約可減重 1千磅，因此進場「速度是可以往下降的」，與AT-3差距不大。