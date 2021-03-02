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罵世新大學非裔球員黑鬼 台師大道歉

記者潘乃欣／台北2日電
世新大學球員阿巴西。(圖：大專體總提供)
世新大學球員阿巴西。(圖：大專體總提供)

世新大學和台灣師大2月27日在UBA公開男一級八強賽中，發生台師大球員對世新大學外籍球員的言詞攻擊事件，世新球員阿巴西控遭罵黑鬼。賽後，台師大當事選手曾到世新大學的球員休息室致歉。

世新籃球隊表示，任何運動賽場上，都有可能因賽況而不慎引發情緒性衝突，所幸這次事件並沒有影響比賽進行，目前UBA已進入八強複賽，世新大學及當事球員，決定暫時接受當事球員的道歉。

世新大學表示，面向全球，在各個領域，擇優錄取學生來世新就讀，是這幾年的招生目標，校園因為各種不同膚色、語種及文化，得以營造高度國際化的學習環境，學生和研究水平也可漸次提升，這是既符合國際慣例，也有利台灣高教發展的方針與典範。

世新大學表示，面對來自不同地區國家的學生，各高校、乃至整體社會也應該同步提高對多元文化的重視，學習欣賞與尊重，以拓展視野視界，更應避免誤觸跨文化、跨國界的雷區。

教育部體育署昨天發表聲明，學生運動賽事是教育的一環，體育署呼籲各學校球隊應落實多元文化互相尊重的普世價值。大專體育總會也在事件隔天要求各參賽學校轉知所屬隊職員，恪守言行，避免事件再次發生，也將以正式公文方式發函各校再次宣導相關事項。

教育部 台灣 招生

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