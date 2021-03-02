台灣同婚只允「繼親收養」 同志團體促修法

同志同婚想要收養孩子，台灣現行法律規定僅能「繼親收養」。圖為示意圖。(本報資料照片)

藝人張惠妹的經紀人陳鎮川與老公Darren，透過美國 合法的代理孕母生子。台灣 現行法律規定，同性伴侶僅能繼親收養，不能收養沒有血緣關係的孩子。同志團體呼籲，代理孕母牽涉女性身體自主等議題，是否合法化需要更多對話，但政府可加緊修法，讓同性伴侶和異性伴侶一樣擁有收養非血緣小孩的權利。

司法院釋字第748號解釋施行法，同性伴侶不能收養沒有血緣關係的小孩，僅准許「繼親收養」，也就是小孩的原生父母，帶著孩子進入婚姻關係，由配偶收養其子女，建立法律上的親子關係。

因台灣人工生殖法規定，僅適用不孕困擾的異性夫妻，同性伴侶若各自沒有親生小孩，登記結婚後只能遠赴海外，尋找代理孕母計畫生子，但所需耗費的金錢非中產階級能負擔。

律師翁偉倫說，「陳陳」是提供精子方Darren的非婚生子女，返台後配偶陳鎮川可依釋字第748號解釋施行法第20條，依循民法收養相關規定，經法院審查認許後收養。

台灣同志諮詢熱線協會社工主任鄭智偉說，許多同志認為結婚不只是與所愛共結連理，更想共同撫育下一代。彩虹平權大平台執行長呂欣潔說，彩虹平權大平台曾協助同志尋找代理孕母，發現海外資訊不公開透明，去年受疫情 影響更辛苦，有同志的小孩生下卻無法帶回台灣，返台的認養手續也比異性戀複雜。

鄭智偉說，台灣是否讓代理孕母合法化，需要醫學、法學、性別平權等單位更多對話，但政府可加緊修改法律，讓同性伴侶和異性伴侶一樣擁有收養非血緣小孩的權利。