張惠妹經紀人陳鎮川同婚得子 引發代孕熱議

陳鎮川（右）與另一半登記結婚後，再宣布得子。(取材自臉書)

藝人張惠妹的經紀人陳鎮川與Darren去年結婚，兩人公布喜訊，透過代理孕母生下小男嬰，引發台灣 代理孕母和同志婚姻權益的討論。

不孕症專家指出，台灣尚未建立代孕制度，不論是不孕的異性戀夫妻或同婚伴侶，如須代孕，必須跨海尋求代理孕母，費用至少台幣三、四百萬元，且孩子返台後的認養手續繁複，呼籲盡快修法，賦予代孕合法性。

陳鎮川與伴侶同姓陳，因此兩人替兒子取小名「陳陳」，目前兒子仍在美國 ，他說已找好台籍保母，一個月後就能團圓，語氣難掩興奮。

兩人於2019年初開始求子，最後是Darren的精子和亞洲女性的卵子配對，透過美國合法的代理孕母在美產下「陳陳」，陳鎮川說，過程最大的困難是疫情，導致很多程序需要不斷調整，花費累計約450萬台幣。

因無育嬰經驗，陳鎮川近來勤查資料，也考慮去上育嬰課程，張惠妹更是情緒激動的哭得比陳鎮川還厲害。

不孕治療權威醫師李茂盛說，美國當地一次試管嬰兒要價1萬美元 ，若需進一步檢測，再加2萬美元，另需支付代理孕母約台幣300萬，全部費用至少台幣400萬起跳。

李茂盛說，代理孕母提供子宮，懷孕期間生活受限，一般懷孕280天，尋找美國代理孕代價，1天需約台幣1萬元；若台灣能通過修法，只要擬定配套措施，就能保障代孕者權益、避免委託者侵權；預估代理孕母制度如在台上路，聘請孕母費用僅需台幣100萬。

李茂盛說，待新生兒出生後，返台要再完成認養手續，才算完成台灣法定的親子關係。

陳昭姿說，因收養所衍生的糾紛機率遠高於代孕，台灣有必要先建立適用於傳統夫妻的代孕法制，上路後，緊接著優先討論同志婚姻代孕問題，這將有助於解決生育率偏低的困境。