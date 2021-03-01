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蔡英文獲選曼谷郵報傑出女性 府：台灣防疫獲世界肯定

記者丘采薇／台北1日電
泰國「曼谷郵報」選出24位傑出女性，1日在頭版及三版刊登蔡英文總統領導台灣抗疫成就傑出。(取自李應元臉書)
泰國「曼谷郵報」選出24位傑出女性，1日在頭版及三版刊登蔡英文總統領導台灣抗疫成就傑出。(取自李應元臉書)

泰國「曼谷郵報」選出24位傑出女性，今天在頭版及三版刊登蔡英文總統領導台灣抗疫成就傑出。總統府發言人張惇涵表示，總統不只是代表自己，更是代表台灣，總統的獲選，代表台灣人民團結防疫的成績，再一次獲得世界肯定。總統誠摯感謝全體國民團結防疫，並配合指揮中心的指引，全體國民的團結一致，就是讓台灣能夠如常生活的關鍵。

張惇涵表示，因為台灣防疫成功，民主表現也受到國際肯定。同時，台灣的經濟成長穩定，不僅穩居四小龍首位，也是已開發國家中表現最好的國家。這都讓台灣的國際地位一直在提升，國際社會也越來越重視台灣，而這些成績，都是全民共同團結努力的結果。

張惇涵表示，今年仍然有許多挑戰，執政團隊會全力以赴，落實各項施政；也期盼大家能持續團結一致，繼續打拚，讓台灣越來越好。

駐泰代表李應元今天在臉書上表示，相信在泰國的鄕親及僑胞，看到今天的曼谷郵報都會同感驕傲，曼谷郵報今天在頭版頭條及三版以顯著的版面，報導了蔡英文總統領導台灣抗疫的傑出成就；和紐西蘭總理及緬甸翁山蘇姬資政同被列為郵報年度傑出女性。

李應元說，為了慶祝3月8日國際婦女節，曼谷郵報選出24位傑出女性，今天首度刊登報導三位政治領袖及泰國的公主詩麗婉瓦利。「台灣的美好在世界各個角落都會被看見，好友，讓我們一同分享這分喜悅、幸福及光榮。」

台灣 防疫 泰國

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